Slotcall: Bizarre markt

"PostNL (+3,4%) stoomt verder op. In maart verkocht ik mijn aandelen voor €1,30 per stuk. Nu staat er het dubbele. Pijnlijk, maar die dingen horen er nou eenmaal bij."



En dat is een belegingsanalist van IEX? En dan dus bang zijn dat je die €1,30 kwijt raakt of in ieder geval een (groot)deel? Bijzonder is het toch wel een beetje...