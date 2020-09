Slotcall: Sell-off!

Het is een dag om snel te vergeten. De opening van -1% was al niet best en in de loop van de dag verslechterde het sentiment steeds verder. Deze 2,7% daling voor de AEX is opvallend omdat een duidelijke trigger ontbreekt.

Ok, het aantal coronabesmettingen loopt hard op, maar dat komt niet bepaald als een verrassing. Toch zien we de coronagevoelige aandelen oververtegenwoordigd in het lijstje bleeders. Voorbeelden zijn Unibail Rodamco (-5,3%), ArcelorMittal (-8,4%) en ING (-9,3%).

ING keldert

De Nederlandse grootbank staat vandaag negatief in de spotlights, omdat er weer een nieuwe witwaszaak is bijgekomen. Het gaat om een Poolse dochter die volgens het Financieel Dagblad in 2014 betrokken was bij het wegsluizen van dubieus geld uit Rusland.

Of het tot een hoge boete gaat leiden is onduidelijk. Eén ding is in ieder geval zeker: het imago van de bank loopt wederom een fikse deuk op. De timing van het bericht is ook nog eens ongelukkig. Slecht nieuws op een ronduit beroerde beursdag is bijna een garantie voor een koersimplosie. Gelukkig blijven de dubbele cijfers uit.

Toch blijft ING een hoofdpijndossier voor langetermijnbeleggers. Het aandeel is de afgelopen 23 jaar in waarde gelijkgebleven. Dan hebben we het dividend zelfs meegerekend.

