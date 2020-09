TA: Oracle, TikTok en Trump

De koers van Oracle reageerde volatiel op het bericht over mogelijke samenwerking van het bedrijf met TikTok. Technisch staat het aandeel op uitbreken.

Oracle gaat volgens de Amerikaanse media een verregaande samenwerking aan met het Chinese Bytedance, de eigenaar van de populaire video-app TikTok.

Nationale veiligheid

Donald Trump dreigde vorige maand TikTok in de VS te verbieden als de Amerikaanse activiteiten niet zouden worden verkocht. Trump beschouwt de video-app, die in de VS meer dan 100 miljoen gebruikers heeft, als een gevaar voor de nationale veiligheid.



Het formele argument van de regering-Trump is dat de data van TikTok-gebruikers ongecontroleerd in China terechtkomt. Maar op de achtergrond zouden ook andere motieven een rol spelen. Zo is er veel spanning tussen Washington en Beijing, met geopolitieke, technologische en economische raakvlakken.

Smeulend handelsconflict

Als dit smeulende handelsconflict tussen de twee grootmachten er niet was geweest, zou de samenwerking tussen Oracle en TikTok mij niet boeien. Maar mogelijk biedt de move van Oracle ruimte om het conflict tussen de VS en China anders te bekijken.

Trump-rally viel in het water

Ikzelf denk dat Trump ook een appeltje te schillen had met TikTok. Zo zouden TikTok-tieners mogelijk achter lage opkomst van de eerste grote verkiezingsbijeenkomst van Trump in juni hebben gezeten. Deze belangrijke Trump-rally viel in het water nadat gebruikers van de app TikTok de rally vermoedelijk hebben geboycot. De toorn van Trump was gewekt.



Lang waren Microsoft en WalMart in de race om de Amerikaanse tak van TikTok over te nemen. Microsoft gooide afgelopen weekend de handdoek in de ring. Maar Walmart geeft aan nog steeds belangstelling te hebben.



Vandaag loop ik de aandelen Oracle, Microsoft en WalMart technisch langs.

Geen hoogvlieger

De koers van het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle Corporation bewoog de afgelopen dagen volatiel na de berichtgeving over TikTok. Maar de neutrale bandbreedte van de afgelopen twee jaar is daarbij niet verlaten.

De koers beweegt al geruime tijd grofweg tussen $50 en $60, met een eenmalige uitschieter onder de $40 tijdens de coronacrisis.



Ook relatief is Oracle geen hoogvlieger gebleken. Het sofwarebedrijf blijft al sinds 2017 ver achter bij de koersontwikkeling van de Nasdaq. De underperformance bedraagt meer dan 50%. Andere aandelen doen het blijkbaar veel beter.

Adviezen ontvangen

Oracle wil uitbreken

Oracle verbetert binnen de zijwaartse bandbreedte, omdat hogere koersbodems zichtbaar worden. De steun bevindt zich rond $51 (de bodem van 15 maart 2019) en de weerstand rond $60,50 (gevormd op 12 juli 2019).

Om het technische beeld verder te verbeteren, moet Oracle overtuigend door door de weerstand van $60,50 breken. Daarna mogen hogere koersen worden verwacht. Na een blijvende uitbraak wordt $72 het volgende opwaartse koersdoel.

Oracle is nog niet opgenomen in de defensieve lange-termijnportefeuille van Tostrams. We zijn heel erg geïnteresseerd, maar kijken het nog even aan.

Belangrijk bij een eventuele uitbraak zijn de begeleidende omzetten en de dynamiek en kracht van de doorbraak.









Microsoft blijft goed liggen

Microsoft Corporation moet blijkbaar nieuwe krachten opdoen. Binnen de stijgende trend wordt een consolidatie zichtbaar.

Afgezien van deze korte termijn consolidatie ligt Microsoft er technisch prima bij. De hogere bodems wijzen nog wel steeds op een aanhoudende vraag.

Voor een hervatting van de oude uptrend moet Microsoft Corporation boven de laatste top breken.

Onder de steun van $197,51 (de bodem van 24 juli) verzwakt het beeld. Ons berekende koersdoel ligt op $260.

Wij hebben Microsoft in januari 2016 voor het laatst geadviseerd. Met een aankoopkoers van $52,29 hebben wij 200 aandelen van Microsoft in de defensieve lange-termijnportefeuille van Tostrams.

Uiteraard handhaven we deze positie in de portefeuille.







Walmart zet de opmars voort

Walmart Stores heeft na een consolidatie de uptrend weten te hervatten. Nadat de laatste top is gebroken, is er ruimte vrijgekomen voor verdere koersstijging richting $165 (berekend koersdoel).

We blijven positief zolang de steun van $127,62 (de bodem van 31 juli) weet stand te houden.

Wij hebben Walmart medio 2019 opgenomen in de defensieve lange-termijnportefeuille van Tostrams. Uiteraard houden we deze positie aan.