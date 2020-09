Dit zijn de populairste aandelen bij Binck Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Beurs vandaag Categorie: Overig

Waar hebben beleggers bij BinckBank het meeste geld in zitten en welke aandelen worden het vaakst verhandeld? De broker maakte een overzicht van de populairste aandelen onder zijn klanten. Aangezien Binck een van de grootste brokers van Nederland is, geeft het een redelijk goed beeld van de populariteit van aandelen onder Nederlandse particuliere beleggers. Tesla blikvanger “Augustus was een boeiende maand op de beurzen met Tesla als absolute blikvanger”, zo staat in het persbericht te lezen. “Het autoconcern was niet alleen qua transactiewaarde het meest verhandelde fonds – en uniek zelfs boven Royal Dutch Shell – maar stormde ook qua belegd vermogen de top-10 van BinckBank-beleggers binnen. Daarnaast passeerde Tesla Apple als populairste Amerikaanse aandeel.” Verschuiving richting VS De opmars van de Amerikaanse techfondsen zorgt ook voor een opmerkelijke verschuiving in het landschap van aandelenbeleggingen, schrijft Binck. “Een beweging die al enige tijd zichtbaar was, maar door recente ontwikkelingen versneld lijkt door te zetten.” De Nederlandse aandelenbelegger belegt nu van iedere 4 euro's er eentje op de Amerikaanse beurs. Dit was begin 2019 nog minder dan 20%. Binck geeft als verklaring de toestroom van jongere beleggers, die doorgaans vaker naar buitenlandse bedrijven kijken. “Dit is ook zichtbaar in het groeiende aantal internationale ETF-beleggingen.” Top 10 Kijkend naar het belegd vermogen van BinckBank-klanten zag de top-10 er eind augustus als volgt uit (tussen haakjes positie een jaar geleden): Royal Dutch Shell (1) ING (3) ASML (4) Galapagos (2) Unilever (5) DSM (6) Ahold Delhaize (7) Tesla (60) Aegon (10) Apple (19) Vervolgens zoomen we in op Nederland. In welke Nederlandse bedrijven hebben klanten het meeste geld zitten? Belegd vermogen NL Royal Dutch Shell ING ASML Galapagos Unilever DSM Ahold Delhaize Aegon Philips Pharming Group En in welke aandelen vinden de meeste transacties plaats, ofwel in welke aandelen wordt het meest gehandeld? Transacties NL Royal Dutch Shell Galapagos ING Aegon Pharming Group Unibail-Rodamco ABN Amro PostNL ArcelorMittal Fugro Vervolgens kijken we naar de meest verhandelde Amerikaanse aandelen: Meeste transacties VS Tesla NIO Apple Sorrento Therapeutics Plug Power Microsoft Nikola Amazon Barrick Gold Gevo Tot slot zoomen we nog even uit richting Europa. Dit is het belegd vermogen van Binck-klanten in Europese fondsen: Belegd vermogen Europa Genmab Ageas Zealand Pharma Nestle Air France - KLM Bayer AG Total SE AB Inbev Fagron Roche

