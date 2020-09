Slotcall: Nasdaq onderuit!

De AEX (-2,1%) stortte aan het einde van de handel helemaal af. Dit is het gevolg van een enorme draai in de Nasdaq. Vanochtend leek de technologie-index nog even licht hoger te openen, maar nu staat er ineens een min van 3,8% op het bord.

Dat terwijl er geen duidelijk koerstrigger is. Dit toont aan dat een belegging in techaandelen weldegelijk risico's met zich meebrengt. Dat waren we de laatste maanden misschien alweer vergeten.

Met name Tesla (-7,8%) krijgt klappen. Sinds de aankondiging dat bouwer van elektrische auto's voor $5 miljard aan nieuwe aandelen gaat uitgeven, is het aandeel tot een halt geroepen. Sinds de top van maandag is de koers zo'n 18% gedaald.

Echt reden voor paniek is er nog niet. Het aandeel heeft natuurlijk een aardig ritje gemaakt. Het probleem is alleen dat de forse stijging in augustus wordt veroorzaakt door externe factoren in plaats van de fundamentals.

Wat mij betreft zijn er drie redenen waarom de koers van Tesla de afgelopen maand zo hard is opgelopen:

Shorters draaien terug Het aandeel wordt waarschijnlijk opgenomen in de S&P500 De doorgevoerde stocksplit

Winstnemingen

Nu lijkt het moment gekomen dat bepaalde partijen winst nemen. Een voorbeeld is grootaandeelhouder Baillie Gifford dat zijn belang de laatste dagen heeft teruggebracht van 6,3% tot onder de 5%.

Dit hoeft overigens geen signaal te zijn dat de Schotse investeringsmaatschappij geen vertrouwen meer heeft in Tesla. Het kan er ook mee te maken hebben dat door de forse koersstijging de weging van het aandeel teveel is opgelopen.

Het is heel gebruikelijk in de financiële sector dat er na verloop van tijd een herweging plaatsvindt. Dit gebeurt ook op het moment dat de brede markt hard oploopt. Fondsen hebben een vaste verdeling tussen aandelen en obligaties.

Als de aandelen hard zijn opgelopen, is er sprake van een overweging in aandelen. Dan wordt een deel van het aandelenpakket verkocht en komen hier obligaties voor terug.

Interessante dividendtopper

Veel technologiebedrijven betalen geen dividend, maar het Amerikaanse Qualcomm (-3,4%) is hierop een uitzondering. In dit artikel hebben we uitvoerig beschreven waarom we vinden dat het aandeel thuishoort in iedere breed gespreide beleggingsportefeuille.

Hiervoor gebruiken we de IEX-dividendschaal. Om te bepalen of een aandeel geschikt is voor een dividendportefeuille gebruiken we de onderstaande zeven maatstaven:

Duurzaamheid van het verdienmodel Dividendtrackrecord Hoogte dividend Stabiliteit kasstromen Schuldgraad Waardering Prestatie in crisisjaren

Premiumabonnees krijgen ongeveer één keer per maand een aantrekkelijke dividendtopper voorgeschoteld. Ook geven we regelmatig een update van de prestaties van de dividendtoppers.

Rentes

De rentes gaan verder omlaag. Kijkend naar het slechte sentiment is dat geen grote verrassing. De vergoeding op Nederlands tienjaars staatspapier zakt drie basispunten naar -0,38%