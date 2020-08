TA: Het laatste oortje versnoept?

Bericht delen via:

Heeft de Nederlandse aandelenmarkt zijn laatste oortje versnoept, nu het herstel volledig is stilgevallen?

Sinds de bodem van medio februari is de AEX met ruim 45% opgelopen. De afgelopen 2,5 maand is het herstel, met de consolidatie tussen 530 en 586 punten, echter volledig stilgevallen. De vraag dringt zich op of de aandelenmarkt zijn laatste oortje versnoept heeft.

Vandaag bekijk ik twee scenario's:

Maakt de AEX zich op voor een nieuwe sprong opwaarts?

Of ligt de beurs er sip en verslagen bij?

Scenario 1: Beurs legt bodem voor sprong omhoog

Dit is het meest kansrijke scenario. Ik schat de waarschijnlijkheid op 70% tot 75%.

Ten eerste zijn in het forse herstel de scherpe kantjes van de verzwakkingen afgeslepen. De AEX is weer boven de bodems rond 478 (eind 2018) en 528 punten (medio 2019) gebroken. Daarmee zijn eerdere verzwakkingen geneutraliseerd.

Ook staat de AEX weer boven haar 200-dagenlijn. Bovendien draait de 200-dagenlijn (rode glooiende doorlopende lijn) van de AEX weer langzaam opwaarts. Dit signaleert een verbetering in de technische conditie voor de lange termijn.

Dit scenario wordt getriggerd indien de AEX weer boven de laatste koerspiek rond 589,40 punten weet uit te stijgen. Daarna komt de februari-top rond 632,12 weer in het vizier.







Scenario 2: Beurs ligt er sip en verslagen bij

Dit is het vooralsnog het minst waarschijnlijke scenario. Ik schat de kans hierop op slechts 25% tot 30%.

Het belangrijkste argument voor dit scenario is dat de AEX haar herstelfase naar onderen heeft afgebroken, hetgeen verkoopdruk signaleert.

Ook is er een eerste potentieel lagere top gevormd. In het slechtste geval zakt de AEX onder de steun van 528,68 punten (de bodem van 6 maart). In dat geval neemt de verkoopdruk toe en kan de AEX weer onder de 500 punten zakken.