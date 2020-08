TA: Stapje terug voor Wall Street

quote: ING'ertje schreef op 21 augustus 2020 08:27:

@ pwijsneus: Tesla heb ik ook altijd raar gevonden. Had ze kunnen kopen destijds aan 150 dollar, maar begreep toen al de prijszetting niet. Als er maar genoeg mensen in geloven, dan loopt het aandeel wel op. Net als in Apple. Daar zijn ook veel believers in, zeker nu het bedrijf niet langer alleen van smartphone inkomsten afhankelijk is. Apple tv, als dat het gaat worden, net als netflix en disney, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

Moet het wel zelf begrijpen, en wil er zelf ook graag in geloven, anders loopt het mis. Heb ooit bitcoin aangeboden gekregen op $ 40 en later op $ 400. Ben op $ 700 voor de fun ingestapt om er vervolgens op $1200 weer uit te gaan. Begrijp nog steeds niet waarom er idioten zijn die er in geloven.Voor zwart geld en criminele transacties is Bitcoin overigens wel de uitvinding van de eeuw.Tesla vind ik een mooi verhaal, en de believers vind ik aandoenlijk. Ze hebben ook zeker een voorsprong als het gaat omvan EV's. Maar technologisch hebben ze gewoon geen voorsprong, en het is een kwestie van tijd (die breekt overigens nu aan) dat de top tier autobouwers langszij gaan komen.Een auto is (nog) geen platform, maar het is ook emotie. Zonder belastingvoordeel begrijp ik niet waarom je nog model3 zou willen aanschaffen mits het een leasebak is. Als je een beetje smaakt hebt tenminste.Ook het zelfsturende stuk loopt Tesla beslist niet voor op de concurrentie, al gaan ze op hun kop staan. Mocht je daar iets in zien kun je beter in Nvidia investeren dan in Tesla overigens.Microsoft gaat het ook proberen met Ford en VW (MS Connected Vehicle Platform). Google heeft Waymo, dus Alphabet ken ook. Alle OEM's, dus de Bosch, Denso, Continentals, Delphi zitten ook niet stil....Keus genoeg.Connectiviteit (5G) is ook interessant voor machine to machine of vehicle to vehicle communicatie, ook mogelijkheden zat.Google maar eens, kijk vooral zelf waar je in gelooft, dat moet niet afhangen van dit forum.