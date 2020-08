Slotcall: Bankenfeestje

De AEX (+1,7%) speert er net als gisteren vandoor. Diverse media melden dat het optimisme wordt veroorzaakt door de keuze van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden voor Kamala Harris als running mate, maar dit lijkt mij ver gezocht.

Het klopt inderdaad dat Harris wordt gezien als gematigd en daardoor voor de markten een betere kandidaat is dan bijvoorbeeld Elisabeth Warren, maar om deze koersstijging hier volledig aan toe te schrijven gaat te ver.

Ook wordt er gezegd dat de hoop op een nieuw coronastimuleringspakket de beurzen goed doet, maar ook dit argument is twijfelachtig. Het meningsverschil tussen de Republikeinen en Democraten op dit onderwerp zit hem vooral in geld dus lijkt het slechts een kwestie van tijd dat beide partijen tot een akkoord komen.

Dit zit dus waarschijnlijk al in de koersen verwerkt. Nee, deze rally lijkt vooral wat weg te hebben van een campingrally. Met uitzondering van enkele bleeders zoals Unibail Rodamco (-2,2%) en Air France-KLM (-2,4%) lijkt zo'n beetje alles wat los en vast zit gekocht te worden.

ABN Amro

Het grote nieuws rondom ABN Amro (+8,1%) is vandaag dat er flinke klappen vallen bij de zakenbankdivisie. Ruim 800 van de 2500 banen binnen deze tak gaan verloren. Dit betekent dat zo'n 30% van het aantal mensen op zoek moet naar ander werk.

Het is overigens geen complete verrassing dat de zakenbankdivisie aan de beurt is, want ABN Amro heeft op dit gebied de nodige zeperds gemaakt. Iedereen kent het fiasco rondom de Singaporese oliehandelaar wel en ook aan het Duitse Wirecard had de bank geld uitgeleend.

De cijfers vielen overigens mee, al staat het kwartaalverlies van €5 miljoen in schril contrast met met de winst van €693 miljoen die er in het tweede kwartaal van 2019 werd geboekt. De oorzaak is een lagere rentemarge en een fikse dotatie aan de stroppenpot.

Just Eat Takeaway

Daar waar ABN Amro spijkerhard wordt geraakt door de coronacrisis, hebben de bezorgers van Just Eat Takeaway (+3,2%) het nog nooit zo druk gehad als nu. Mensen blijven langer thuis en dan is het wel zo gemakkelijk om een maaltijd aan de deur te laten afleveren.

De omzet van de maaltijdbezorger steeg in het tweede kwartaal met 44% en de winstgevendheid nam zelfs nog sneller toe. Risico's zijn er echter ook, zo is het de vraag of Just Eat Takeaway ook in de VS succesvol gaat zijn. Om uberhaubt een kans te hebben, moet er flink geïnvesteerd worden in marketing.

Momenteel koerst het aandeel tegen 80 keer de verwachte winst over 2021. De markt heeft dus alle vertrouwen in de maaltijdbezorger. Of de IEX-Beleggersdesk het aandeel ook ziet zitten, leest u in dit artikel.

ASML

De analisten van Tostrams zijn enthousiast over het aandeel ASML (+1,3%). De afgelopen dagen vond er weliswaar een daling plaats, maar de stijgende trend is nog intact. Er is al met al voldoende ruimte voor een nieuwe koersstijging.

De recente correctie van ASML vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top van februari weet te blijven, oogt het technische beeld positief. Bovendien zijn de indicatoren opwaarts gericht en ondersteunen hiermee de gezonde conditie. pic.twitter.com/353iNjbvgC — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) August 12, 2020

Rentes

De rentes vliegen wederom omhoog. Het is even risk-on in de markt en dan moet u even geen tienjaars staatspapier in bezit hebben. De Nederlandse yield loopt drie basispunten op naar -0,34%.