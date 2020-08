Slotcall: Het begin van een trendbreuk?

De AEX (+1,5%) heeft een prachtige dag achter de rug, al blijven we wederom achter ten opzichte van de overige Europes indices. Wat vooral opvalt, is dat de vlucht naar afgestrafte aandelen doorzet.

Gisteren vlogen cyclische aandelen zoals de banken en staalfondsen tegen de markt in omhoog. Vandaag krijgt dit een vervolg. Het is echter te vroeg om te concluderen dat dit inderdaad het begin is van een trendbreuk.

Begin juni zagen we deze beweging immers ook en toen zakten de coronagevoelige aandelen alweer snel weg. Het is niet te voorspellen of het dit keer anders is, want dat hangt meer af van de medische wetenschap dan de bedrijven zelf.

Zolang er geen coronavaccin is, blijven de restricties gelden en dat uit zich in minder klanten voor de horeca en een rustigere winkelstraat. Verder zal het beleid nog wel even blijven om meer thuis te werken en zullen mensen nog voorzichtig zijn met het pakken van het vliegtuig.

Hierdoor zal de olieprijs nog niet snel terug zijn op het pre-coronaniveau. Kortom, we moeten eerst van de coronadreiging af zijn, willen we weer terug zijn bij het oude normaal.

Vooruitblik Flow Traders

Komende vrijdag publiceert Flow Traders (+1,4%) de halfjaarcijfers. Het belooft een spannende cijferupdate te worden, omdat het bijzonder lastig is om in te schatten hoeveel de market maker heeft verdiend in het tweede kwartaal.

Het eerste kwartaal was uitmuntend, met een winst per aandeel van €5,71. De volatiliteit lag in het tweede kwartaal gemiddeld zelfs hoger dan in het eerste kwartaal, maar het lijkt erop dat Flow Traders het vooral moet hebben van heftige pieken in de volatiliteit.

Deze heftige pieken vonden juist plaats in het eerste kwartaal. De IEX-Beleggersdesk gaat uit van een winst per aandeel van €4 in het tweede kwartaal, waardoor het bedrijf op koers ligt om dit jaar tenminste €10 per aandeel te verdienen. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande Premium-artikel

Vastned: Houdt dapper stand

De koers van Vastned (+3,6%) is alweer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Dat is een puike prestatie, aangezien het winkelvastgoed zwaar getroffen is door de lockdownmaatregelen. Vastned heeft in het eerste halfjaar echter al 84% van de huurinkomsten geïnd en de bezettingsgraad liep zelfs iets op.

Wat verder positief is voor de aandeelhouders, is dat het bedrijf onder druk van grootaandeelhouder Van Herk een kostenbesparingsprogramma is begonnen. Zo werd er €0,7 miljoen bespaard op de bedrijfskosten en leverde het management 15% van zijn salaris in.

Een ander pluspunt is dat er slechts een marginale afwaardering plaatsvond van het vastgoed. Hierdoor blijft de hoge discount van het aandeel ten opzichte van de intrinsieke waarde bestaan. Of er kansen liggen voor beleggers leest u in het onderstaande Premium-artikel

GBL: Historische korting

We behandelen niet vaak Belgische aandelen, maar vandaag maak ik een uitzondering. Het Belgische GBL (+1,9%) is de meest transparante investeringsmaatschappij die ik tot nu toe ben tegengekomen.

Het bedrijf houdt wekelijks het verloop van de netto intrinsieke waarde per aandeel bij en beschrijft uitgebreid over hoe het er met zijn participaties voor staat. De laatste jaren is de koers van GBL echter gevoelig gezakt.

De koersdaling is zelfs nog steviger dan de afname van de netto intrinsieke waarde. Hierdoor is de korting die er op het aandeel zit opgelopen tot 31%. Dit heeft een aantal redenen, waaronder de recente dividendverlaging. Desondanks is er een goede kans dat het tij op korte tot middellange termijn gaat keren.

De reden waarom wij denken dat er een draai op komst is, leest u in het onderstaande Premiumartikel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omhoog. Het is een typisch gevalletje risk-on. De Nederlandse rente stijgt maar liefst vijf basispunten naar -0,36%.