Slotcall: Spektakel binnen de AMX

De AEX (-0,4%) heeft de openingswinst niet weten vast te houden. In de loop van de dag zakten de technologische zwaargewichten ASML (-1,6%) en Prosus (-3,6%) steeds verder weg.

Binnen de hoofdindex zitten relatief veel techfondsen en dan is het niet zo vreemd dat we in Amsterdam ver achter blijven ten opzichte van Duitsers (+0,0%) en Fransen (+0,3%). Sterker nog: we zijn vandaag de slechtste beurs van Europa.

Zie het vooral als een zwakke dag, want dit jaar doet de AEX-herbeleggingsindex het met een min van 6% helemaal niet zo slecht. Alleen de de DAX (-4,3%) en Nasdaq (+26,0%) presteren beter. Dat geldt ook voor de Dow Jones en S&P500, maar gecorrigeerd voor de zwakke dollar valt deze outperformance allemaal wel mee.

De grootste uitslagen vinden plaats binnen de AMX. Zo vliegt Air France-KLM zonder duidelijk aanwijsbare reden 5,9% omhoog en wil iedereen ineens OCI (+8,6%) hebben. Hoewel, de volumes zijn niet bijzonder hoog.

Het lijkt er simpelweg op dat er sprake is van sectorrotatie. De winnaars van 2020 doen een stapje terug, terwijl de losers de weg omhoog vinden. Zelfs in de AEX zien we dit fenomeen, want kan iemand mij uitleggen waarom ABN Amro ineens 5,1% wint? Ik weet het namelijk niet.

Pharming

U zult zich afvragen waarom ik Pharming (+8,9%) nog niet heb genoemd? Nou bij deze. De fantasie in het aandeel is helemaal terug nu het biotechbedrijf een nieuwe stap heeft gezet in het onderzoek naar de werking van Ruconest tegen corona.

Pharming maakte vanochtend bekend dat het onderzoek is uitgebreid naar Brazilië en Mexico. Dit is een logische stap, omdat deze landen zwaar zijn getroffen door het coronavirus. Hierdoor is het gemakkelijker om in deze landen een grote groep proefpersonen te vinden.

Beleggers hopen dat het middel daadwerkelijk wat kan doen tegen corona. Als dit inderdaad het geval is dan kan Ruconest snel op de markt gebracht worden. Het middel is immers bewezen veilig. Toch moeten beleggers zich niet te snel rijk rekenen, omdat de kans relatief klein is dat het middel ook echt een positieve werking heeft tegen het coronavirus.

Desalniettemin vindt de IEX-Beleggersdesk het aandeel Pharming interessant.

NN Group ex-dividend

Niet schrikken van die -6% die er bij NN Group op het bord staat. Het aandeel gaat vandaag €2,26 ex-dividend en hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel zelfs 0,6%. NN Group is de eerste verzekeraar die sinds de schrapping van het DNB-advies weer dividend uitkeert.

Begin april gaf De Nederlandse Bank de verzekeraars het advies om voorlopig geen dividend uit te keren. Met de financiële crisis van 2008/2009 in het achterhoofd wilde DNB een nieuwe drama voorkomen.

Achteraf was het advies wat te voorbarig. NN Group wist de winst in het eerste halfjaar van dit jaar zelfs iets op te trekken. Daarnaast beschikt het bedrijf over een grotere kapitaalbuffer dan branchegenoten Aegon (+4,1%) en ASR (+1,1%).

Maar goed, eind goed al goed. In het onderstaande artikel leest u waarom het aandeel beschikt over een groot opwaarts potentieel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag. Met name Zwitserse obligaties (-4 basispunten) zijn geliefd. Maar goed, dat zijn ze al langer, want anders was de rente niet zo laag geweest.