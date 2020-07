TA: Matte beursomzetten

quote: Alex A La Hausse/ A La Baisse schreef op 28 juli 2020 07:48:

Ah Piet, Henny scoorde ook niet iedere wedstrijd maar haalde door een aanspeelpunt te zijn en zijn bal zekerheid wel een behoorlijk niveau. Bryan Roy daarentegen zakte wel eens echt door de ondergrens. Laat mij dan maar Henny zijn. :)





dan kijken we uitsluitend naar de statistieken en kan je ad hand vh % wel vaststellen hoeveel rendement Henny's balcontacten (inlcusief , en m.n., goals & assists) hadden tov die van Roy. Dat % zou heel goed hoger kunnen liggen, zou mij ook niet verbazen. Maar n echte Ajaxfan wil ook en m.n. genieten van technisch spel. Dus koesteren 'we' nog steeds Bryan en zijn Henny vergeten.Overigens is IMHO na Piet de beste linksbuiten die Ajax ooit gehad heeft Simon Tahamata. Dat is natuurlijk n very close call met Robbie de Wit en Jesper Olsen, van wie ik ook enorm heb genoten. Gevoelsmatig zou ik liever Robbie op 2 zetten. Ik denk dat Simon toch net iets beter was.Enfin, laten we ons beperken tot efficientie = assists en scoren op de beursvloer :) Want daar doelde je op.