Slotcall: Stralende dag

De AEX sluit de dag af met een keurige plus van 1,5%. Hiermee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese beurzen. Een duidelijke oorzaak voor het positieve sentiment is er echter niet.

De Amerikaanse President Donald Trump zei afgelopen weekend weinig trek te hebben in een tweede handelsdeal met China. Daarnaast wil Saudi-Arabië de olieproductie weer opvoeren. Dat zijn geen berichten waar beleggers heel vrolijk van worden.

Hier staat tegenover dat Wall Street de week vrijdag sterk afsloot. De vrijdagavond future voor de AEX stond al boven de 575 punten en dat is meestal een goede indicatie dat maandag een groene beursdag wordt.

Wat ook helpt, is dat er overnamefantasie is in de chipsector. Vandaag werd immers bekend dat Analog devices concurrent Maxim overneemt. Dit resulteert in hogere koersen voor ASML (+1,4%), ASMI (+1,1%) en Besi (+2,8%).

Akzo Nobel

Akzo Nobel (+4,3%) presenteert over enkele dagen de halfjaarcijfers, maar toch komt het bedrijf nog met een corona-update langs. Het is opvallend, maar beleggers zijn er blij mee. De omzet in juni is een meevaller omdat deze slechts 5% lager uitkomt dan een jaar geleden.

Doordat april en mei ronduit dramatisch waren, daalden de opbrengsten in het tweede kwartaal met 19% op jaarbasis. De IEX Beleggersdesk rekent op herstel in de tweede jaarhelft, waardoor de winst per aandeel dit jaar op ongeveer €2,80 uit moet komen. Dit resulteert in een getaxeerde K/W van 22.

Of Akzo Nobel een interessant aandeel is om nu op te pikken, leest u in de onderstaande analyse.

ASML

Komende woensdag presenteert ASML (+1,4%) zijn halfjaarcijfers. Deze worden extra spannend, omdat het bedrijf nog geen outlook voor 2020 heeft afgegeven. Desalniettemin behoort het aandeel dit jaar met een plus van 34% tot de drie grootste stijgers binnen de AEX.

Door de coronamaatregelen blijven we langer thuis en daardoor gaan mensen extra lang gamen en wordt er meer gewerkt in de cloud. Hiervoor zijn simpelweg extra chips nodig, wat een chipmachinefabrikant zoals ASML in de kaart speelt.

Daarnaast zal de 5G-revolutie naar verwachting in de tweede jaarhelft op gang komen, wat ook weer voor de nodige fantasie zal zorgen. Beleggers hebben inmiddels een voorschot genomen op een stijging van de vraag naar chips. Sinds de bodem halverwege maart zijn de koersen van onze chippers zo'n beetje verdubbeld.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Of er nog voldoende opwaarts koerspotentieel is voor ASML, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

Het is risk-on op de rentemarkt. De vergoedingen op tienjaars staatspapier vliegen werkelijk omhoog. De Nederlandse yield loopt zes basispunten op naar -0,26%.