Slotcall: Flauwe Dinsdag

Het leek er gisteravond even dat de index door de 580 zou gaan, maar vandaag viel de hoofdgraadmeter toch weer een stukje terug. Positieve uitzondering waren de verzekeraars, die van DNB weer dividend mogen gaan uitbetalen.

Feitelijk een vreemde constatering: het was een (weliswaar urgent) advies van de Europese toezichthouder dat echter lang niet door alle verzekeraars werd opgevolgd. In Duitsland, België, Frankrijk en zelfs Italië betaalden verzekeraars gewoon hun jaarlijkse dividenden uit.

Het wachten is nu op de persberichten van de verzekeraars, want die staan te popelen om het geld alsnog over te maken. De banken daarentegen hadden een zwaar dagje: ook omdat men misschien vreest dat de banken voorlopig niet zo'n sein veilig van DNB zullen krijgen.

Goud aan de loop

De goudprijs loopt steeds verder op. Als er nieuwe problemen komen is goud een veilige haven, maar ook als de economie het onverhoopt beter mocht doen dan verwacht, kan het een uitkomst zijn. Wie weet krijgen we dan een hoge inflatie en ook daar is goud een probaat middel tegen.

De goud/zilver ratio wil maar niet dalen en staat inmiddels op 98. Zilver heeft ook nog een soort industriële functie, goud is vooral voor 'nek en bek', zoals ze dat zeggen maar ook tegen (hyper)inflatie. Goud koerst op $1794 en zilver rond de $18,30.

Tesla

Tesla is helemaal losgeslagen. Het aandeel staat op de nominatie om in de S&P500 opgenomen te worden en dan moeten de ETF-jes ook kopen. Daar wordt alvast op voorgesorteerd lijkt het. Mind you: Tesla is meer dan een autofabrikant.

Zonnepanelen, batterijen, eigenlijk alles wat de wereld straks aan elektrisch materiaal gaat voortbrengen wordt met het bedrijf van Elon Musk in verband gebracht. Al lijkt een caravan niet meteen logisch:

Hey @elonmusk have you or the Tesla team ever considered offering a range extending camper trailer? Would make Model X road tripping (especially right now) such a fun and unique all electric experience! #Tesla #ModelX pic.twitter.com/80wR0yZUGG — LikeTesla (@LikeTeslaKim) July 6, 2020

Ook waterstofaandelen zijn niet aan te slepen. Paul Weeteling nam zijn favoriet Plug Power nog eens onder de loep:

De toekomst wordt elektrisch, dat lijkt onomkoombaar en onomkeerbaar.

Rentes

Die houden het dicht bij huis vandaag:

Brede markt

De AEX gaat 0,52% omlaag, minder hard dan bijvoorbeeld de Duitsers (-1%) en de Fransen (-0,8%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) loopt op naar 26,5 maar dat is peanuts vergeleken met de maanden maart en april.

Wall Street levert in: ongeveer 0,8% (Dow) terwijl de Nasdaq 0,6% stijgt. S&P is vlak.



Olie stijgt een half procentje.

Bitcoin daalt 0,3%.

Het Damrak

Techfondsen doen het opnieuw goed, beter dan de rest in ieder geval. Adyen, ASML en ASMI liggen al tijden goed.

Verzekeraars krijgen weer dividendbeleggers op bezoek.

Ahold weet boven de €24 te sluiten. Zie hier hoe supermarkten profiteerden van de lockdowns, en zeker supermarkten die online boodschappen verkochten. Klik voor groot.

Flow Traders zal een goed kwartaal gehad hebben, het aandeel loopt elke dag wat op.

Bij de kleinere fondsen is Ordina een opvallende stijger.

Het blijft een beurs op twee snelheden waarvan onderstaande grafieken getuigen, aldus AJ:

Ze daalden harder dan de brede markt en ze stijgen vervolgens minder dan het beursgemiddelde. Ik irriteer me ook vandaag - zie uw koersenbak - weer aan deze aandelen. Schiet toch es op. Vandaar dat ik dit plaatje maak om te kijken of mijn ergernis ook klopt. Ja dus. Helaas.

Dit zijn de #AEXZondigeZeven, de beroerdste aandelen uit de index dit jaar. Ik neem ze vanaf de marktbodem op 16 maart en nee, op #Aegon na blijven ze maar minder presteren dan de index #AEX pic.twitter.com/TXzSgYKzhE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 7, 2020

Uiteraard kunt u het tweede grafiekje raden. Ja, we hebben echt een beurs op twee snelheden dit jaar. Niet normaal.

We gaan zien of deze koersen standhouden eens de halfjaarcijfers doorkomen. Wie had op 18 maart kunnen denken dat we op 575 in de AEX en 343 in ASML de halfjaarcijfers in zouden gaan. Je denkt wel eens dat de beurs steeds volwassener wordt en door technologie alle gekkigheden eruit gefilterd worden, maar dit jaar slaat werkelijk alles.

Analistenadvies:

ASMI: starten met over weight en €180 - Barclays

Just Eat Takeaway: naar €120 van €113 - Barclays

Philips: naar €50 van €43,13 - Citigroup

Wolters Kluwer: naar €70,10 van €64,50 - Barclays

Agenda

Tot slot nog de agenda van morgen: alleen om 16.30 uur de olievoorraden in de VS. Voor de rest laten we ons graag, liefst voorbeurs, verrassen. Fijne avond allemaal en morgen weer een dag.

En zojuist bekend geworden:

Brazil's President Jair Bolsonaro has tested positive for coronavirus.



Stay up-to-date with the latest coronavirus news here: https://t.co/DGPYCCsS1a — CNBC (@CNBC) July 7, 2020

Beterschap!