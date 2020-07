Slot: Week van historisch banenrapport

De AEX (+1,6%) zet deze week een aardige plus op het bord, al bewijzen de Duitsers dat het nog veel beter kan. De DAX (+3,5%) is een relatief offensieve index en weet daardoor extra te profiteren van de meevallende economische cijfers.

Vooral het banenrapport van gisteren was historisch. Er kwamen in juni maar liefst 4,8 miljoen banen bij en dat betekent een absoluut record. Ok, in maart en april zijn er ook de nodige banen verloren gegaan, maar dat kan de pret niet drukken.

Ook de Chinezen zijn aardig bezig. Vandaag kwam de Caixin services PMI langs die de bedrijvigheid weergeeft van de Chinese dienstensector. Er rolde een stand van 58,4 uit, wat ver boven het neutrale niveau van 50 ligt. Daarnaast is het cijfer veel beter dan verwacht, aangezien de markt uitging van 53.

Kortom, er lijkt een V-vormig herstel aan te komen, al moeten we nog niet te vroeg juichen. In de VS worden namelijk ook records neergezet waar we iets minder vrolijk van worden. Gisteren kwamen er ruim 53.000 coronagevallen bij en dat is het hoogste aantal sinds de uitbraak.

Chinese inkoopmanagersindex vannacht, dit is zelfs V-plus herstel? Wat een score #AEX pic.twitter.com/yXdRiS29IO — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 3, 2020

Fantasie in bankaandelen

De banken ING (+6,8%) en ABN Amro (+7,3%) hebben zich genesteld in het lijstje toppers van de week. De gehele bankensector vindt de weg omhoog door het bericht dat de ECB open staat voor fusies in de sector.

ECB-voorzitter Christine Lagarde wil fusieprojecten die levensvatbaar zijn niet laten klappen door strenge kapitaalseisen. Het is een steuntje in de rug voor de banken, want de financiële sector wordt zwaar getroffen door de coronacrisis.

De rente is laag, de complianceregels nemen toe en dan moet er de komende kwartalen ook nog eens voor miljarden worden afgeschreven op slechte leningen. Door te fuseren kunnen banken meer profiteren van schaalvoordelen en daardoor winstgevender worden.

ECB haalt banken uit het slop https://t.co/Jk9Olctp3c — De Tijd (@tijd) July 2, 2020

Bleeder van de week: BAM

De titel voor bleeder van de week wordt deze keer uitgereikt aan BAM (-11,9%). De bouwer presteerde het deze week om twee keer met bijzonder slecht nieuws op de proppen te komen. Maandag werd er een schikking getroffen van €40 miljoen, omdat de bouwer een stadsarchief in Keulen per ongeluk had laten instorten.

Dit dossier stampt uit 2009 en daardoor waren veel beleggers het alweer vergeten. In het jaarverslag van 2019 had de bouwer er nog in de kleine lettertjes voor gewaarschuwd, maar niemand die het was opgevallen.

Twee dagen later kwam er een officiële winstwaarschuwing overheen. In het eerste halfjaar wordt er naar verwachting €140 miljoen verbrand. De coronacrisis speelt hierin een rol, maar de echte oorzaak is de kwakkelende internationale tak. Voor de interim CEO Frans den Houter was dit de druppel, dus besloot hij met deze verlieslijdende divisie te stoppen.

Winstwaarschuwing #BAM: verlies H1 van €130-150 mln. BAM International gaat de deur uit pic.twitter.com/crlblGRXgT — Nico A. Inberg (@NicoInberg) July 2, 2020

Speculatie in Wirecard

Het aandeel dat deze week de grootste rollercoasterrit maakte, is uiteraard Wirecard. Het online betalingsbedrijf nadert de afgrond, maar dat betekent niet dat er voor speculanten en gokkers helemaal niets te verdienen valt.

Begin deze week steeg het aandeel van €1,40 naar €8,90 intraday. Oftewel een stijging van meer dan 500%. Er kwam wat fantasie in het aandeel, omdat Wirecard doorgaat met zijn activiteiten zolang het faillissement nog niet is uitgeroepen. Niet heel bijzonder, maar de markt was er blij mee.

De vreugde was echter maar van korte duur, want een dag later stortte de koers alweer ouderwets af. Uiteindelijk sluit het aandeel op €3,26. Liefhebbers die graag willen weten wat er allemaal is misgegaan en welke lessen beleggers uit dit drama kunnen trekken, kunnen klikken op deze link.

U komt dan in het Premiumartikel waar dit allemaal op een overzichtelijke wijze wordt uitgelegd. Het is een echte aanrader, al zeg ik het zelf:).

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier komen nauwelijks van hun plek. Alleen de Italiaanse rente (+5 basispunten) loopt ineens hard op.