Hockeyers presteren het beste in Turbocompetitie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

De deelnemers in de Turbocompetitie hebben het lastig, zo valt uit de resultaten op te maken. Maken we sportief onderscheid, dan zien we dat alleen hockeyspelers momenteel in de plus staan, met een bescheiden resultaat van gemiddeld +1,6%. De zeilers volgen op nummer 2 met een min van bijna 4%, de fietsers staan op de derde plaats (-5,5%). Beoefenaars van tennis staan helemaal onderaan met een min van 11,7%. Alle provincies in het rood Net als vorige maand schrijven deelnemers uit alle provincies rode cijfers. Overijssel weet de schade het meest te beperken met een min van 5,2%, deelnemers uit Flevoland sluiten de rij met een resultaat van -10,9%. Werpen we een blik op de leeftijden, dan zien we dat de categorie 25 – 30 het best goed doet met een plus van 2,8%. Ook de allerjongsten (15 – 20) weten een plusje van 0,2% uit hun portefeuilles te persen. Alle andere leeftijdsgroepen staan in het rood, met 85 tot 90 jaar onderaan (-18,3%). Vrouwen nog steeds behoorlijk in de min Tot slot nog de strijd tussen mannen en vrouwen: de heren weten hun verlies ten opzichte van vorige maand iets in te lopen. Begin juni stonden ze nog op een verlies van 7,1%, nu is dat 6,8%. De dames staan nog steeds op een behoorlijk verlies van 10,5%, net als vorige maand. Maandwinnaar juni In de maand juni speelde mevrouw Krull onder spelnaam SERRE het hoogste rendement bij elkaar: 188%. Hiermee sleept zij een iPad in de wacht. Van harte gefeliciteerd! Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.