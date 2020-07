Beurssentiment weer hard onderuit

Het sentiment onder Nederlandse particuliere beleggers is als een blad aan een boom gedraaid ten opzichte van vorige maand, zo blijkt uit de IEX Bull Bear Enquête. De Bull Bear Indicator duikt van 51,5 naar 46,2, wat behoorlijk bearish is.

Nog maar 25,7% is positief gestemd over de economische ontwikkelingen, terwijl dit vorige maand nog ruim 40% was. Ruim 56% is pessimistisch of zeer pessimistisch (dit was 31,3%).

Sentiment bekoeld

We zien eenzelfde soort beeld als we naar de aandelenmarkten in het algemeen kijken: nog maar 24,2% is positief of zeer positief gestemd, terwijl dit vorige maand nog bijna 42% was.

Van de respondenten verwacht maar liefst 54% dat de AEX de komende maand met 2% of meer gaat dalen (dit was 1 juni nog 27%). Ook voor de komende zes maanden is het sentiment behoorlijk bekoeld: Nog maar 29,5% verwacht dat de AEX met 3% of meer gaat stijgen (dit was 48,9%).

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is fors gedaald van 51,5 vorige maand naar 46,2 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor juli is als volgt (tussen haakjes de score van juni):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 6,7% (was 6,8%)

Optimistisch: 19% (was 33,4%)

Neutraal: 17,9% (was 28,5%)

Pessimistisch: 34% (was 23,8%)

Zeer pessimistisch: 22,4% (was 7,5%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 5,2% (was 7,8%)

Optimistisch: 19% (was 33,9%)

Neutraal: 23,8% (was 33,2%)

Pessimistisch: 34,5% (was 18,9%)

Zeer pessimistisch: 17,4% (was 6,2%)

AEX komende maand

Omhoog: 21,9% (was 43,3%)

Neutraal: 29,5% (was 29,5%)

Omlaag: 54% (was 27,2%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 29,5% (was 48,5%)

Neutraal: 19,5% (was 24,3%)

Omlaag: 51% (was 27,2%)

Aandelenkeuzes juli

Wat verwachten beleggers van individuele aandelen deze maand? Galapagos staat bovenaan bij de favorieten. Ten opzichte van vorige maand zijn ING en ASML verdwenen. Ahold en Shell nemen hun plaatsen in. Nieuw bij de toppers is Prosus.

Duidelijk is dat beleggers de minst goede prestaties verwachten van staalgigant ArcelorMittal. Net als vorige maand staan ook ABN Amro en Randstad bij de floppers. Unibail-Rodamco heeft de plaats ingenomen van Just Takeaway. Adyen is bij de floppers verdwenen.

Toppers juli Stemmen Floppers juli Stemmen Galapagos +42 ArcelorMittal -51 Ahold Delhaize +31 ABN Amro -42 Royal Dutch Shell +20 Randstad -28 Prosus +14 Unibal-Rodamco -26



Deze keer vulden 420 deelnemers de enquête in, waarvoor onze hartelijke dank.