Slot: Niet omlaag te krijgen

De AEX verliest deze week 1,4% en kijkend naar het slechte nieuws dat er deze week langskwam, is dat nog een behoorlijke meevaller. De markt lijkt simpelweg niet meer te kunnen dalen.

Wat vooral zorgen baart, is het hoge aantal coronabesmettingen in de VS. Gisteren kwamen er 41.000 nieuwe coronagevallen bij en dat is een record. Gevolg is dat sommige staten bepaalde versoepelingsmaatregelen moeten uitstellen.

Verkeerd moment voor handelstarieven

De markt reageert echter nauwelijks op dit soort berichten. Afgelopen woensdag klapte de beurs even 3% in elkaar, maar dat was vooral het gevolg van nieuwe handelstarieven van de Amerikaanse President Donald Trump.

Het Witte Huis wil voor $3,1 miljard aan extra heffingen invoeren op Europese goederen zoals olijven, bier en vrachtwagens. Juist in tijden van crisis ligt dit extra gevoelig. Toch zet het slechte sentiment dan niet door.

Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het beleid van centrale banken. Omdat de rente zo extreem laag is, zijn er geen alternatieven. Er zijn voldoende partijen met geld langs de zijlijn die de rit absoluut niet missen. Zij grijpen dan iedere daling aan om bij te kopen.

Dat zien we ook deze week. Woensdag kelderen de markten, maar de dagen daarna zet het dan niet door. Vervelend voor iedereen die graag goedkoop wil instappen, maar het is wel de markt waar we nu in zitten.

Begrotingstekort van €68 miljard

We gaan door met het slechte nieuws, want de Nederlandse regering verwacht een astronomisch begrotingstekort van €68 miljard. Het tekort bedraagt 8,7% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het kan verkeren, want voor de coronacrisis ging het kabinet nog uit van een begrotingsoverschot van €2 miljard.

Heel verrassend is deze raming van het kabinet niet. De NOW-regeling kost klauwen met geld en door de lockdown verliest de overheid ook nog eens belastinginkomsten. Het woord 'bezuinigen' is in Den Haag nog niet gevallen, maar er komt een moment dat de overheid op de rem moet trappen.

Dit gaat logischerwijs ten koste van het economisch herstel. Dit is een belangrijke reden waarom we er niet op hoeven te rekenen dat de crisis binnen een jaar voorbij is. Niet voor niets verwachten economen dat het nog minstens twee jaar kan duren voordat we op het niveau van voor de crisis zitten.

'Astronomisch' begrotingstekort dit jaar, naar schatting 68 miljard euro https://t.co/ZPLcSFjTe5 — NOS (@NOS) June 26, 2020

Air France-KLM

Het aandeel van de dag is natuurlijk Air France-KLM. Vandaag gaat er 3,4% van de koers af, waardoor het weekverlies uitkomt op 12,2%. Dit is vooral een vervelende constatering voor de mensen die vanochtend een gokje waagden.

Bij opening stond het aandeel immers nog 7% hoger. Deze winst is als sneeuw voor de zon verdwenen. Dat de markt uiteindelijk negatief reageert op het steunpakket van de Nederlandse overheid valt te begrijpen.

Natuurlijk is het goed nieuws dat de overheid het bedrijf niet failliet laat gaan, maar dat zat ingeprijsd. Het kabinet had al in maart aangegeven dat de luchtvaartmaatschappij van groot belang is voor de Nederlandse economie en daardoor niet kopje onder mag gaan.

Air France-KLM krijgt een directe lening van €1 miljard van de staat en door middel van staatsgaranties kan het bedrijf nog eens €2,4 miljard extra lenen. Dat klinkt allemaal prachtig, maar er is een groot risico dat de luchtvaartmaatschappij deze leningen niet kan terugbetalen.

De IEX Beleggersdesk vreest daarom dat deze leningen in de toekomst weleens omgezet zouden kunnen worden in nieuwe aandelen. Dit betekent op termijn dus een forse verwatering. Dit is een belangrijk risico.

Als u wilt weten wat u nu met de stukken Air France-KLM moet doen, raden we u aan het onderstaande artikel te lezen.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan voor de derde dag op rij omlaag. De Amerikaanse rente is de grootste uitschieter met een min van drie basispunten naar 0,64%.