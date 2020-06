Slotcall: Slagveld!

Het drama PostNL

In zowel Den Haag al bij PostNL (-7,2%) maken ze er niet voor het eerst een zootje van. Vanmiddag verklaarde de rechter de vergunning van de overheid om Sandd over te nemen ongeldig. Het probleem is nu alleen dat Sandd al volledig is geïntegreerd binnen PostNL.



Het terugdraaien van de fusie/overname wordt dus een duur grapje en is feitelijk onmogelijk. Ook omdat de postbezorgers van Sandd nu al voor PostNL werken. De koers bewoog echter niet op het nieuws dus lijkt het erop dat de markt denkt dat de fusie/overname gewoon doorgaat.



Wellicht worden de benadeelde partijen afgekocht door PostNL. Ik zou niet weten hoe het probleem anders kan worden opgelost.



Waarom door Postnl!?



De overheid heeft een fout gemaakt , niet Postnl. ( Dit schetst de rechter )



Dit zijn overziene kosten die Postnl niet mee heeft berekend bij de overname van Sand ( Anders hadden ze het misschien ook wel niet gedaan )