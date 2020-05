BeursVandaag: Vrijdag 22 mei

Zo gewonnen, zo geronnen. De winst voor de index deze week lijkt voor een flink deel weer weg te ebben richting het einde van de week. De indicatie voor de AEX-opening ligt rond de 518.

Indicatie AEX: 517

HongKong fors lager (-5%)

Olieprijs en grondstoffen lager

Er wordt veel gesproken over een V-, U of L-vormig herstel maar deze week maakt de beurs een n-vormig patroon als we niet oppassen. De stijging deze week van 500 naar 531 is al bijna weer voor de helft verdwenen.

Er is weinig tot geen nieuws nog vandaag, uiteraard is dit een soort halve vrije dag voor velen. Meer en meer komt het Chinees-Amerikaanse handelsconflict weer terug op de agenda. De vraag is of dit een afleidingsmanoeuvre is of dat het daadwerkelijk weer een probleem gaat worden.

Hongkong-China

De beurs van HongKong sluit fors lager (-5%), in anticipatie op de nieuwe wetgeving die in China wordt aangenomen vandaag inzake de nieuwe wetgeving die China wil invoeren.

BBC News - NPC: China to present HK 'sedition' law at parliament https://t.co/tXoAnhaBtJ — Nico A. Inberg (@NicoInberg) May 22, 2020

Nvidia: sterke groei

Nabeurs in de VS publiceerder techfonds Nvidia klinkende kwartaalcijfers maar de koers reageerde er nauwelijks op. Als er één sector hard gestegen is sinds de dieptepunten half maart is het de techsector: sinds 18 maart is de Nasdaq-100 met 35% gestegen. Nvidia zelf staat dit jaar 50% hoger.

Olie en edelmetalen lager

De olieprijs geeft na een stevige rally deze week een aantal procenten toe en dat is ook het geval met goud en zilver. Vergeleken met de olieprijs van een jaar geleden zijn we natuurlijk nog nergens. Shell schijnt nu zelfs met een vrijwillige vertrekregeling te komen om het personeelsbestand in te krimpen.

Afbeelding: olieprijs afgelopen jaar (bron: oilprice.com)

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

06:58 China stelt geen doelen voor groei economie dit jaar

21 mei HPE snijdt in kosten aan na teleurstellend kwartaal

21 mei Datacenters helpen chipmaker Nvidia aan fors hogere omzet

21 mei Spanningen VS en China drukken Wall Street in het rood

21 mei' Handelsdeal VS en China nog steeds intact'

21 mei Shell wil met vrijwillige vertrekregeling kosten besparen

21 mei Wall Street in het rood na spanningen China en VS

De agenda:

01:30 Japan inflatie CPI apr-0,1% MoM

08:00 VK detailhandelsverkopen apr-15,0% MoM

09:15 Frankrijk manufacturing PMI mei 37,5

09:15 Frankrijk services PMI mei 25,0

09:30 Duitsland manufacturing PMI mei 40,0

09:30 Duitsland services PMI mei 25,0

10:00 EU manufacturing PMI mei 38,0

10:00 EU services PMI mei 23,8

Shortsell.nl:

Via de AFM (en shortsell.nl) de toptien van de geshorte fondsen in Nederland:

En dan nog even dit

Facebook gaat veel mensen aannemen die vanuit huis mogen werken.

Facebook to permanently embrace remote work beyond Silicon Valley pic.twitter.com/gXMjzgE6bS — Reuters (@Reuters) May 22, 2020

Niet alles in de techsector is rozegeur en maneschijn:

Autoverhuurders hebben het ook lastig met de afname van het vliegverkeer:

Autoverhuurder Hertz bereikt nog geen akkoord met schuldeisers https://t.co/XHad6GBYhj #IEX — IEX.nl (@IEXnl) May 22, 2020

