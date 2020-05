TA: Draagvlak wordt sterker.

De realiteit gaat doordringen. Het was een enorme dode kat die na de daling van feb is opgestuiterd. Wederom nieuwe besmettingen in Wuhan, dit wordt helaas iets van een hele lange adem.. billen knijpend iets versoepelen, wetende dat we daarna de teugels weer moeten aantrekken. Voordat we allemaal zijn ingeënt, zijn we jaren verder. Een veel te kleine groep heeft het virus gekregen en de ziekenhuizen waren al overbelast, over groepsimuniteit kunnen we enkel dromen en het onbeperkt overeind houden van bedrijven is onmogelijk. Realiteit vs een dode kat..