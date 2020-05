TA: Sterke aandelen (II)

Technisch is de langetermijn-beursbodem nog niet gevormd. Daarvoor moet de AEX minimaal twee keer de steunzone tussen 389,60 en 409,23 met succes getest hebben. Dan pas kunnen we technisch spreken van bodemvorming.

Derhalve adviseren wij defensieve langetermijnbeleggers het kruit nog even droog te houden. Maar koopkansen komen er, op termijn, zeker aan.

Buy the Dips

De beste beleggingsstrategie in deze onzekere periode is die van Buy the Dips. Zelfs economen zijn het niet eens zijn over de conjuncturele impact van de coronacrisis. De aandelenbeurzen zullen nog wel een tijdje volatiel blijven, met af en toe flinke koersdalingen.

De Tostrams-analisten houden, zolang het technische AEX-plaatje onzeker blijft, een boodschappenlijstje aan met alle Nederlandse aandelen die op dips interessant zijn. Dat zijn aandelen die (bijna) aan onze technische koopvoorwaarden voldoen.

Op dit lijstje staan o.a. de volgende aandelen: Ayden, Ahold, Alfen, ASMI, Aventium, DSM, Fagron, IMCD, Just Eat Takeaway en Wolters Kluwer.

Vopak blijft technisch sterk

Een van de aandelen die we aanhouden in de defensieve Nederlandse langetermijnportefeuille is Vopak. Vopak voldoet aan de technische voorwaarden. De stijgende 200-dagenlijn (glooiende rode doorlopende lijn) duidt op een positieve technische conditie.

De stijgende B.O.B.-lijn lijn (glooiende blauwe doorlopende lijn) suggereert betere prestaties van Vopak dan de rest van de markt. Thans consolideert Vopak vlak onder de horde rond 52,50 (top van 14 februari). Een doorbraak daarvan zou de verbetering bevestigen, daarna wordt 58,07 het volgende opwaartse koersdoel.

Defensieve Nederlandse langetermijn-TA-portefeuille

Uitleg defensieve Nederlandse langetermijn-TA-portefeuille

Huidige waarde portefeuille: hiermee wordt de actuele waarde aangegeven van alle aandelen in de portefeuille samen, berekend op basis van de huidige beurskoers. De "huidige waarde portefeuille" geeft een theoretische waarde aan, de aandelen zijn immers nog niet verkocht.

Huidige waarde portefeuille + kaspositie: hiermee wordt de actuele waarde aangegeven van alle aandelen in de portefeuille, opgeteld bij de waarde van de kas.

Verhouding kas t.o.v. belegd vermogen: hiermee wordt het percentage aangegeven van de kas gedeeld door de waarde van de portefeuille. Dit percentage, thans 64,14%, geeft dus aan dat we 2/3e van het vermogen liquide (cash) aanhouden.

Totaal rendement portefeuille: hiermee wordt de beleggingsopbrengst (winst of verlies) bedoeld van alle aandelen in de huidige portefeuille, indien deze portefeuille vandaag verkocht zou worden.

De berekening is als volgt: de aanschafwaarde van alle aandelen in de portefeuille wordt vergeleken met de huidige waarden van de portefeuille. Is de huidige waarde hoger dan de aankoopwaarde dan staat bij totaal rendement een positief getal. Is de huidige waarde langer dan de aankoopwaarde dan staat bij totaal rendement een negatief getal.

Rendement index sinds start portefeuille: hiermee wordt het percentage (winst of verlies) bedoeld dat de AEX is gestegen of gedaald sinds deze portefeuille is gestart. Bij Nederlandse portefeuilles wordt de AEX-index als vergelijkingsmaatstaf gebruikt. Bij Belgische portefeuilles, de Bel20-index, bij Europese portefeuilles de Eurostoxx 50-index, voor de Franse portefeuille is dat de CAC-40 index. Voor Amerikaanse portefeuilles worden de S&P500-index of de Nasdaq-index gebruikt.

Totaalrendement op belegd vermogen sinds start portefeuille: dit percentage (winst of verlies) geeft de de huidige beurswaarde (winst of verlies) weer van alle aandelen in de huidige portefeuille vermeerderd met het totale bedrag in de kas. De som hiervan (dus beurswaarde portefeuille + kas) wordt vergeleken met aan met het aanvankelijke startbedrag van 200.000,00.

Rendement ten opzichte van de AEX sinds start: hiermee wordt het rendement op belegd vermogen sinds start portefeuille vergeleken met het rendement van de AEX. Dit percentage geeft dus aan of het belegd bedrag meer of minder heeft gepresteerd dan de AEX.

Stel, het rendement op belegd vermogen bedraagt 35%, terwijl beursindex sinds de start van de portefeuille een winst heeft geboekt van 30,84%. In dit geval heeft de portefeuille dus 4,16 basispunten beter gepresteerd dan de betreffende beursindex. In portefeuilletaal noemt men dit een outperformance van 416 basispunten.

Huidig rendement sinds 01-Jan: hiermee wordt de beleggingsopbrengst (winst of verlies) bedoeld van alle aandelen in de huidige portefeuille sinds 1 januari van dit kalenderjaar, indien deze portefeuille vandaag verkocht zou worden. De berekening is als volgt: de waarde van alle aandelen in de portefeuille van 1 januari van dit jaar wordt vergeleken met de huidige beurswaarde van de portefeuille. Is de huidige waarde hoger dan de waarde op 1 januari dan staat bij totaal rendement een positief getal. Is de huidige waarde langer dan de waarde op 1 januari dan staat bij totaal rendement een negatief getal. Dit percentage wordt elk nieuwe kalenderjaar weer op 0% gezet.

Mutatie datum: per aandeel de datum van de laatste wijziging van het langetermijnadvies. Deze datum geeft ook aan wanneer het aandeel in de portfeuille is opgenomen.

Aantal: hiermee wordt het ideale aantal aandelen weergegeven dat in portefeuille wordt opgenomen. Dit aantal is proportioneel bedoeld, ten opzichte van het startvermogen van 200.000,00. Gemiddeld zal nooit een groter bedrag dan 20.000,00 in één aandeel belegd worden. Het streven is gemiddeld 10% van het startbedrag in één aandeel te beleggen.

Aanschaf koers: dit is de koers waarop het aandeel in portefeuille is opgenomen.

Aanschaf waarde positie: dit is het bedrag waartegen de gehele positie van het betreffende aandeel in portefeuille is opgenomen. Dit bedrag is als volgt samengesteld: beurskoers op het moment van aankoop wordt vermenigvuldig met het aantal gekochte aandelen.

Huidige koers: dit is de recente (actuele) beurskoers van het aandeel. Indien de beurs op dit moment gesloten is, wordt hier doorgaans de slotkoers van de voorgaande beursdag weergegeven.

Stand AEX bij aankoop: dit is de stand van de betreffende beursindex op het moment dat het aandeel in portefeuille is opgenomen.

Huidige waarde positie: hier wordt de huidige beurswaarde van de betreffende positie weergegeven, op basis van de laatste actuele beurskoers.

Rend. abs.: hier staat het absolute rendement van één positie. Dit getal geeft het procentuele verschil (winst of verlies) weer tussen de aanschafwaarde van een positie en de huidige beurswaarde van deze positie.

Rend. t.o.v. AEX: hier wordt het absolute rendement van één positie vergeleken met het rendement van de AEX gedurende dezelfde periode. Dit getal geeft het procentuele verschil (winst of verlies) weer tussen het absolute rendement van één positie ten opzichte van het absolute rendement van de betreffende beursindex gedurende de periode dat het aandeel in portefeuille is opgenomen.

Totaal: hiermee wordt de beleggingsopbrengst (winst of verlies) bedoeld van alle aandelen in de huidige portefeuille, indien deze portefeuille vandaag verkocht zou worden. De berekening is als volgt: de aanschafwaarde van alle aandelen in de portefeuille wordt vergeleken met de huidige waarden van de portefeuille. Is de huidige waarde hoger dan de aankoopwaarde dan staat bij totaal rendement een positief getal. Is de huidige waarde langer dan de aankoopwaarde dan staat bij totaal rendement een negatief getal.

Rendement AEX sinds start portefeuille (31 maart 2006): hiermee wordt het percentage (winst of verlies) bedoeld dat de AEX is gestegen of gedaald sinds deze portefeuille is gestart. Bij Nederlandse portefeuilles wordt de AEX-index als vergelijkingsmaatstaf gebruikt. Bij Belgische portefeuilles, de Bel20-index, bij Europese portefeuilles de Eurostoxx 50-index. Voor Amerikaanse portefeuilles worden de S&P500-index of de Nasdaq-index gebruikt.