Beleggersvertrouwen krabbelt iets op

Het vertrouwen onder Nederlandse particuliere beleggers is voorzichtig wat opgekrabbeld ten opzichte van vorige maand. In april waren beleggers nog het somberst in 17 jaar, met een Bull Bear Indicator van slechts 43,2. Nu is de barometer opgelopen naar 46,6, wat nog wel behoorlijk bearish is.

Verder springt Randstad eruit bij de floppers, zoveel is wel duidelijk. Ook van Heineken moeten we wegblijven. Positief zijn de respondenten nog altijd over Galapagos en Ahold Delhaize.

Minder somber

De deelnemers zijn wat minder somber over de economische ontwikkelingen. In april was nog bijna drie kwart pessimistisch of zeer pessimistisch, deze maand is dat 59%.

Ook het beurssentiment is positiever. Waar vorige maand nog maar 14,7% optimistisch of zeer optimistisch tegenover de aandelenmarkt in het algemeen stond, is dat nu opgelopen naar 38%. Toch is nog altijd 50% pessimistisch of zeer pessimistisch (was 69,7%).

53,6% verwacht een daling van 2% of meer van de AEX de komende maand, dit was vorige maand dik 70%. Het beeld voor de langere termijn (zes maanden) is vergelijkbaar met april.

Bull / Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is gestegen van 43,2 vorige maand naar 46,6 (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor mei is als volgt (tussen haakjes de score van april):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 5,7% (was 2,1%)

Optimistisch: 22,1% (was 10,7%)

Neutraal: 13,2% (was 12,6%)

Pessimistisch: 34,5% (was 42,6%)

Zeer pessimistisch: 24,5% (was 32%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 5,2% (was 2%)

Optimistisch: 32,8% (was 12,7%)

Neutraal: 21,0% (was 15,6%)

Pessimistisch: 31,5% (was 45,6%)

Zeer pessimistisch: 18,5% (was 24,1%)

AEX komende maand

Omhoog: 29,4% (was 16,6%)

Neutraal: 17% (was 12,7%)

Omlaag: 53,6% (was 70,7%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 34,7% (was 32,8%)

Neutraal: 18,7% (was 19,3%)

Omlaag: 46,6% (was 47,9%)

Aandelenkeuzes mei

Wat verwachten beleggers van individuele aandelen deze maand? Net als vorige maand zijn de deelnemers positief over Galapagos, Ahold Delhaize en ASML. Philips is bij de toppers verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor betalingsverwerker Adyen.

Bij de floppers springt Randstad eruit, niet gek gezien uitzenders als één van de eersten de pijn voelen in een crisis. 'Nieuw' in het rechterrijtje is Heineken, dat natuurlijk erg veel last heeft van de sluitingen van uitgaansgelegenheden wereldwijd. Net als vorige maand maken ABN Amro en Unibail-Rodamco de flop 4 compleet.

Toppers mei Stemmen Floppers mei Stemmen Galapagos +83 Randstad -104 Ahold Delhaize +59 Heineken -74 Adyen +52 ABN Amro -62 ASML +44 Unibail-Rodamco -58



Deze keer vulden 942 deelnemers de enquête in, waarvoor onze hartelijke dank.