Vergeet die tamtam rond Gilead. Vaccins duren lang om te ontwikkelen, laat staan een snelle oplossing voor het zeer gecomliceerde Corona. 40 Jaar geleden brak de aids-epidemie uit; er is nog geen vaccin of wat dan ook. Lijders aan deze ziekte kunnen slechts elke dag een handvol remmers tot zich nemen.Virussen zijn erop gespecaliseerd om zich te muteren op overcrowding. Of het nu kippen, varkens of mensen zijn (al helemaal in te grote populatie), DIT GAAT LANGER DUREN DAN JE DENKT. Virussen zijn daarop voorbereid en erg slim.