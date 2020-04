Slotcall: Italiaanse hoop

Afgelopen weekend werd bekend dat Italië de coronamaatregelen versoepelt en dat doet de beurs goed. De AEX sluit de dag af met een keurige plus van 1,4%.

Italië behoort tot de zwaarst getroffen landen van de wereld en daarom let de markt goed op wat er in het Zuid-Europese land gebeurt. Eindelijk is er goed nieuws, want vanaf volgende week mogen de mensen weer individueel sporten en hun familie bezoeken.

Op 12 mei gaan de winkels open en als alles volgens planning verloopt, volgt begin juni het groene licht voor de kappers, bars en restaurants. Dit is met name goed nieuws Heineken (+1,7%), dat dan weer bier aan de horeca kan verkopen. Als u kijkt naar het koersverloop, is het bijna niet voor te stellen dat het aandeel vandaag €1,04 ex-dividend gaat.

U mag dus nog zo'n 1,3% bij de winst van vandaag optellen. Verder gaan de volgende twee AEX-fondsen ex-dividend:

Akzo Nobel €1,49 per aandeel. Gecorrigeerd voor het dividend bedraagt de koerswinst 2%

Wolters Kluwer €0,79 per aandeel. Koerswinst 0,1% i.p.v een verlies van 1,3%

Air France-KLM en de €10 miljard

Het aandeel van de dag is Air France-KLM (+0,9%). Niet zozeer omdat het aandeel vandaag zo goed heeft gepresteerd, maar wel omdat er afgelopen weekend volop nieuws was rondom het bedrijf. Er komt een steunpakket aan bestaande uit leningen ter waarde van €10 miljard.

In eerste instantie reageerde de markt dolenthousiast op het nieuws. Bij opening steeg het aandeel dik 6%. Deze winst is als sneeuw voor de zon verdwenen. Die €10 miljard is immers geen gift, maar een lening. De schuldenlast van Air France-KLM loopt hierdoor fors op.

Dat hoeft geen probleem te zijn, tenminste als de luchtvaartmaatschappij in economische goede tijden bakken met geld verdiend. Dat is echter niet het geval. Vier jaar geleden was een absoluut topjaar en toen behaalde Air France-KLM een winst van €792 miljoen.

Op een bierviltje kunt u dus uitrekenen dat het bedrijf 13 topjaren nodig heeft om deze €10 miljard terug te betalen. Kortom, beleggers hoeven de komende tijd niet te rekenen op dividend. Enige voordeel is dat er geen dividendbelegger in zit, aangezien het bedrijf sinds de kredietcrisis geen euro meer heeft uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Bayer straalt

Normaal zijn Duitse aandelen schaars in de slotcall, maar vandaag maken we even een uitzondering. Over het Duitse Bayer (+5,2%) heeft iedereen wel een mening. De een vindt dat het bedrijf per direct verboden moet worden en de ander vindt dat Bayer onterecht in het beklaagdenbankje zit.

Het gaat om de vraag of glyfosaat nou wel of niet kankerverwekkend is. Bayer vindt van niet, maar tot op heden krijgt het bedrijf steeds ongelijk van de rechter. Het management wil schikken, maar door de coronacrisis zijn de mediationgesprekken even on hold gezet.

Dat was gelijk het slechte nieuws, want de cijfers waren goed. De omzet steeg met 6% en de winst per aandeel liep zelfs met zo'n 10% op. Vooralsnog lijkt het bedrijf dus geen last te hebben van de coronacrisis. Het management wil nog niet te vroeg juichen, maar feit blijft dat Bayer behoorlijk coronaproof is.

De cijfers komen voor de IEX Beleggersdesk echter niet als een verrassing.

Rentes

De Italiaanse tienjaarsrente maakt een duikvlucht van maar liefst twaalf basispunten. Dit zou zomaar te maken kunnen hebben met de bekendmaking van de versoepeling van de lockdown.