De langetermijngevolgen van de coronacrisis

Grappig iets meer dan 100 jaar geleden kenden ook zo'n epidemie en daarna toch handen schudden, vliegen, cruises maken. Daarna een WOII, toen olie crises en ga maar zo door. Over 6 maanden zijn we alles vergeten ! Vraag het aan ouderen die WOII hebben meegemaakt. Toen het corona uitbrak was het ver van mijn bed en nu het in onze voortuin ligt doemen allerlei doemscenario's op. Wees realistisch als iemand die ons close is overlijdt dan gaat 2 weken later alles gewoon verder want LIFE goes on. Nu anders ? Begin eerst eens met testen zodat we stoppen met allerlei aanname's die waarschijnlijk in de verste verte niet kloppen. Als de politiek niet dezelfde fout maakt als met de bankencrises door allerlei regels op te leggen die het herstel vertraagde dan zitten we over 3 maanden aan het strand in Spanje. Of is iedereen gestopt met roken omdat hij de gevaren nu kent ? Als men bij nu nog niet beseft dat opgesloten geen manier van leven is wat helpt dan om te beseffen dat het leven nooit zonder risico is noch zonder garanties !