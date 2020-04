Slot: "30% krimp in tweede kwartaal"

Het was weer eens een bewogen week, waarin kleine lichtpuntjes werden afgewisseld door flinke tegenvallers. Uiteindelijk perst de AEX er deze week een aardige plus van 1,4% uit. Alleen is het jammer dat slechts 1 aandeel hiervoor verantwoordelijk is.

Dat is namelijk Royal Dutch Shell (+15,9%). Het olieconcern profiteert van het tweetje van Trump, waarin hij zegt dat Rusland en Saudi-Arabië de olieproductie met 10 miljoen vaten per dag verlaagt.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020

Dit leidt direct tot de grootste stijging van de olieprijs op 1 dag.

Crude Oil was up 24.7% today, its largest daily gain in history. $WTIC pic.twitter.com/nhy8VQTfof — Charlie Bilello (@charliebilello) April 2, 2020

'Diepe recessie in Q2'

Tot zover het goede nieuws, want het slechte nieuws voert wederom de boventoon. Vandaag kwam er vanuit de VS een ronduit beroerd banenrapport langs. Maar liefst 701.000 arbeidsplaatsen gingen er verloren.

Dit cijfer zal deze maand alleen nog maar slechter worden. Er wordt zelfs gespeculeerd over een werkloosheid van 20% in de VS. Voor de economen van Bank of America vormt het aanleiding om met een bizarre voorspelling te komen over de krimp van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal.

Zij verwachten dit kwartaal een economische krimp van 30%. Dit zijn krimpcijfers die we zelfs niet eens zagen begin jaren 30 tijdens The Great Depression. Het pijnlijke is dat die gekke economen van Bank of America nog weleens gelijk kunnen krijgen.

Bank of America komt langs met BBP 2020 schattingen VS. Ik zou zeggen, let u niet op procentje meer of minder hier en daar. Dit is verbluffend, maar wel U en geen V #AEX



1Q: -7%

2Q: -30%

3Q: -1%

4Q +30%https://t.co/DdzMLM8gQf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 3, 2020

Het herstel moet volgen in het vierde kwartaal, maar Bank of America verwacht pas dat de Amerikaanse economie in de herfst van 2021 op het niveau van voor de coronacrisis is. Maar goed, gelukkig kunnen virologen op dit moment een betere inschatting maken dan economen. Alles hangt af van hoelang de lockdown gaat duren.

Bedrijven schrappen massaal dividend

Het wordt voor dividendbeleggers een zwaar jaar. Het ene na het andere bedrijf schrapt zijn dividend. Deze week zijn het de volgende namen:

ABN Amro

ING

BAM

Nedap

B&S Group

Boskalis

Van Lanschot Kempen

Verder ziet het er door de oproep van de Nederlandse Bank naar uit dat de verzekeraars hun dividend gaan schrappen. Ook zijn er bedrijven die hun dividendvoorstel uitstellen.

De IEX Beleggersdesk heeft een overzicht gemaakt van bedrijven die waarschijnlijk wel gaan betalen. Als u wilt weten of uw aandelen de dans ontspringen, kunt u klikken op deze link.

Rentes

De bewegingen op de rentemarkt zijn beperkt. Alleen de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt steeds verder weg. Dit keer gaan er vijf basispunten vanaf, waardoor er een yield van 0,58% op het bord staat.

De lijstjes

AEX deze week: +1,4%

AEX deze maand: -2,5%

AEX dit jaar: -22,0%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: -21,5%

Vola neemt af

De VIX (-26,5%) daalt fors, al koerst de paniekbarometer nog altijd op een bijzonder hoog niveau. De huidige stand van 52 is te vergelijken met het niveau van het hoogtepunt van de economische crisis in 2008/2009.

Verder zal het u niet verbazen dat de olieprijs bovenin dit lijstje noteert. Probleem is alleen dat een prijs van $32,50 voor een vat brentolie nog veel te laag is voor oliebedrijven.

AEX

Anticyclische bedrijven zoals Galapagos (+6,5%), Ahold, (+5,5%) en Unilever (+3,9%) blinken uit. ING (-15,7%) en ABN Amro (-12,2%) worden daarentegen afgestraft. Het schrappen van het dividend wordt nooit gewaardeerd door beleggers.

Unibail Rodamco (-15,9%) gaat ook bij het grof vuil. Winkeliers zullen smeken om huurverlagingen en daar komt bij dat er de nodige zaken kopje onder gaan. Kortom, de vooruitzichten voor het winkelvastgoed zijn ronduit beroerd. Anderzijds heeft Unibail Rodamco dit jaar al tweederde van zijn waarde ingeleverd. Er zit dus al het nodige ingeprijsd.

AMX

Oliedienstverlener SBM Offshore (+10,9%) profiteert van de hogere olieprijs, al zullen grote olieconcerns nog niet staan te springen om flink te investeren in nieuwe olievelden. Van Fugro (-1,5%) had ik eerlijk gezegd meer verwacht.

Het is niet verbazingwekkend dat Eurocommercial Properties (-19,7%) onderaan dit lijstje noteert. Alle winkelvastgoedfondsen liggen slecht. Er is nog geen duidelijkheid over wanneer de sportscholen van Basic-Fit (-13,3%) open gaan. Daarnaast is er nog geen akkoord over een extra kredietfaciliteit van €150 miljoen.

ASCX

Nedap (-9,5%) trekt de outlook voor 2020 in. Het afgelopen kwartaal wist het technologiebedrijf de omzet met 9% te laten stijgen ten opzichte van een jaar geleden. Probleem is alleen dat niemand meer naar deze cijfers kijkt. Verder koerst Wereldhave (-12,7%) op de laagste koers ooit en is de overname van NIBC (-12,0%) nog geen uitgemaakte zaak.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.