Slotcall: Bizar

De AEX (-3,7%) leek vanmiddag een poging te doen om die 11% daling van afgelopen donderdag te overtreffen, maar aan het einde van de handelsdag herstelde de boel weer.

Er valt serieus geen peil op te trekken. De Fed deed er vannacht alles aan om de markten te kalmeren, maar de bekendmaking van een forse renteverlaging plus een nieuw opkoopprogramma van staatsobligaties werkte vooral averechts.

Wall Street 15 minuten dicht

De futures knalden omlaag, waardoor de voorbeurshandel urenlang plat lag. De verliezen liepen zelfs zo hard op dat de handel bij opening een kwartier werd stilgelegd. Dit gebeurt alleen op het moment dat Wall Street 7% of meer lager dreigt te openen.

Hiervoor ligt een draaiboek. Bij een daling van 15% gaat de handel nog een keer dicht en bij een min van 20% wordt er de gehele dag niet meer gehandeld. Maatregelen die wat mij betreft juist voor meer onrust zorgen.

Stock market live updates: The Dow was down just over 10% earlier today, the 6th biggest single-day percentage drop of all-time. https://t.co/EeMEdhJETs pic.twitter.com/gdvrxcNh97 — CNBC (@CNBC) March 16, 2020

Wat overigens ook niet hielp was de dramatische Philly Fed-index die vanmiddag uitkwam. Deze macro meet de industriële bedrijvigheid in de staat Philadelphia over maart.

Inkoopmanagers lijken al vooruit te kijken, want er rolde een dramatische stand van -21,5 uit de bus. In februari was het niveau nog +12,9. Het lijkt een voorbode op de slechte cijfers die komen gaan.

Duitse minister waarschuwt

Beroerde economische cijfers mogen we ook verwachten van onze oosterburen, want de Duitse Minister van Financiën heeft gezegd dat de negatieve effecten van het coronavirus zeker duren tot en met het derde kwartaal. Wij zijn zeer afhankelijk van Duitsland dus het moet gek lopen, wil onze economie niet in een recessie belanden.

Een recessie klinkt heel dramatisch en dat is het natuurlijk ook. Toch mogen we niet vergeten dat de koersen vanaf de top zo'n 35% zijn gedaald. Dat betekent dat de nodige ellende inmiddels is ingeprijsd.

Op het moment dat we in een recessie zitten, is het daarom onverstandig om alle aandelen eruit te gooien. Het jaar 2009 was bijvoorbeeld een dramatisch economisch jaar, maar de beurs spoot 36% omhoog. Kortom, een recessie is niet het einde van de wereld.

Rentes

Op een dag als vandaag zou u verwachten dat de rentes dalen, maar het tegendeel is waar. Om de crisis te bezweren moeten overheden fiscale maatregelen nemen. Hiervoor moeten zij extra geld lenen en dit leidt tot een extra aanbod van obligaties. Gevolg is dat de koers omlaag gaat.