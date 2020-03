Slot: Is dit echt? Dit is echt

Het was een week waar we nog jaren over spreken. Binnen vijf handelsdagen kelderde de AEX bijna 19%. Dit maakt het de slechtste handelsweek sinds de financiële crisis in 2008.

De bull market duurde maar liefst 11 jaar, wat betekent dat de AEX vanaf de top nooit meer dan 20% daalde. Nu halen we dat percentage bijna in een week. Het tempo van de daling geeft aan dat niemand het zag aankomen.

Dat terwijl in China bleek hoe besmettelijk het virus was. Het was dus een kwestie van tijd dat Europa ook getroffen zou worden. Toch drukten we toen niet massaal op de verkoopknop. Maar goed, achteraf is het altijd makkelijk praten. Collega Arend Jan schatte wel goed in: spot-on met de wetenschap van nu.

Blunder van Lagarde

Uiteraard knalde de beurs voornamelijk omlaag door de uitbraak van het virus en de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om geen Europeanen meer in de VS toe te laten. Helaas heeft ECB-voorzitter Christine Lagarde ook geen prettige bijdrage geleverd.

De belangrijkste taak voor het hoofd van een centrale bank is om de markten gerust te stellen. Iets dat ex-ECB-voorzitter Mario Draghi tot in de puntjes beheerst. U mag vinden van hem wat u wil, maar hij heeft er met die woorden "whatever it takes" wel voor gezorgd dat de financiële markten kalmeerden gedurende de Europese schuldencrisis.

Lagarde heeft nog een lesje te leren, want het is niet verstandig om tijdens een persconferentie te zeggen dat de spread tussen noordelijk en zuidelijk staatspapier je niets interesseert. Zij doelde op Italië en daarna spoot de Italiaanse tienjaarsrente keihard omhoog.

Dit soort uitspraken zorgen voor extra onzekerheid en dat leidt tot lagere aandelenkoersen. Geluk bij een ongeluk is dat de renteniveaus nog steeds laag zijn, waardoor het Italië financieel niet zo raakt.

Beperkte impact steunmaatregelen

Inmiddels trekt Duitsland alles uit de kast om de markten gerust te stellen. De Duitse regering belooft bedrijven die geraakt worden door het coronavirus ongelimiteerde steun te geven. In Nederland wordt er gesproken met KLM over een mogelijk steunpakket. De Europese Commissie heeft gezegd dit toe te staan, ook al is het normaal gesproken tegen de regels.

KLM tevreden na topoverleg met Schiphol en kabinet https://t.co/HWU9tvdDsy pic.twitter.com/PrxB7fRbTp — FD Nieuws (@FD_Nieuws) March 13, 2020

Het enge is echter dat koersen blijven dalen. De afgelopen weken bleek ook al dat centrale banken hun grip op de markten verliezen. Meestal zijn dat tekenen dat de aandelen nog een nieuwe dreun krijgen. Anderzijds moet u niet gek staan te kijken als de beurzen maandag helemaal door het dak gaan. Alles kan op dit moment.

Deze grafiek zorgt er mede voor dat ik de moed niet verlies

Aldus de langste termijn belegger met de mooiste grafiek van Nederland #AEXhttps://t.co/OG2RtXx9yJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 13, 2020

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier zetten de pas erin. De Nederlandse tienjaarsrente loop maar liefst 18 basispunten op. Ongekende taferelen.

De lijstjes

AEX deze week: -18,5%

AEX deze maand: -19,8%

AEX dit jaar: -28,4%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: -28,2%

Alles omlaag

De mensen die deze week een positief rendement hebben gemaakt, mogen dit weekend wel een rondje geven. Chapeau, want alle assetcategorieën gingen omlaag. Met name de bitcoin (-40,5%) en het zwarte goud (-25%) krijgen een flinke opdoffer. Zelfs goud (-10,0%) wordt gedumpt.

AEX

De enige winnaar binnen de hoofdindex is Vopak (+3,3%). De olieprijs is bijzonder laag en experts denken dat deze in de toekomst weer gaat stijgen. Gevolg is dat partijen hun olie laten opslaan. Daar varen de olietankers van Vopak wel bij.

De financials zijn de losers van de week. Aegon (-33,0%) duikt zelfs onder het niveau van maart 2009. Dit is denk ik de eerste keer in de historie dat Royal Dutch Shell meer dan 30% daalt in een week. Krankzinnig!

AMX

Het is uiteraard Flow Traders (+3,4%) die de lijst van de AMX aanvoert. Het handelshuis moet het hebben van de fors opgelopen volatiliteit op de financiële markten. Op het eerste oog valt deze stijging tegen, maar vergeet niet dat de waardering van aandelen in zijn algemeenheid omlaag gaat.

Fugro (-44,2%) opereert in de verkeerde sector en heeft ook nog eens een enorme bak met schulden op de balans staan. Geen geweldige combinatie. Kijkend naar de koers van BAM (-32,9%) is het einde der tijden nabij. Zonder gekkigheid: een koers van €1,48 is toch niet normaal?

ASCX

Over het kleine spul kunnen we kort zijn: alles is rood.

Ondanks deze afschuwelijke beursweek, wil ik u toch bedanken voor uw bezoek en reacties. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.