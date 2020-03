TA: Chaos in de markten

Beleggers lijken in de nieuwe beursweek voor te sorteren op nieuwe chaos. Op de energiemarkten breekt de beer goed los nu Saoedi-Arabië eigenhandig de prijzen omlaag gooit na het mislukken van het OPEC-overleg met Rusland.

Per saldo zien we op de financiële markten de volgende ontwikkelingen:

Beleggers zijn uit aandelen gevlucht, waardoor de AEX ruim 15% is gedaald. Er kan nog meer af, nu de steun onder druk staat.

Wereldwijd is er voor honderden miljarden euro's uit aandelen gestroomd richting obligaties.

Door de vlucht uit aandelen stijgen de obligatiekoersen en daalt de rente naar een historisch dieptepunt. Beleggers zoeken veiligheid in onder andere staatsobligaties.

Ook goud wordt als vluchthaven gezien, hoewel de goudprijs minder fel reageerde.

Verder staan olie en gas onder druk, zeker nu Saoedi-Arabië eigenhandig de prijzen omlaag gooit na het mislukken van het OPEC-overleg met Rusland.

Industriële metalen zoals koper en aluminium blijven zwak onder dreiging van een terugval in de economie.

De Amerikaanse dollar, die normaal als een vluchtheuvel geldt, wordt de laatste weken weer ingeruild tegen de yen en euro.

Opvallend is dat juist de Chinese beurs vrijwel alle verliezen van begin 2020 weer heeft ingelopen. De China Shanghai Composite index staat weer rond de eindstand van 2019.

Deze keer maak ik mijn blog de balans op van bovenstaande markten.

AEX zet cruciale steunzone onder druk

De beurshandel in Amsterdam staat al weken in het teken van het coronavirus. De cruciale steun rond de oude bodem van augustus 2019 rond 528 punten is in de recente koersval getest, maar lijkt niet meer stand te houden.

De AEX kan bij een doorbraak onder de 500 punten zakken. Ook de lange meerjarige uptrend uit 2009 zal dan gebroken worden.

We passen onze defensieve lange termijn posities aan indien zodra de steun breekt. Dan zullen we wat stukken van de tafel nemen.

Nederlandse kapitaalmarktrente krult omlaag

De Nederlandse 10-jaarskapitaalmarktrente heeft zowel de stijgende trend als de bodems van eind 2019 rond -35 en -55 naar onderen gebroken. De rente zoekt nu de steun van -0,60% (bodem van augustus 2019) op.

Na een doorbraak onder de steun van -0,60 wordt -0,80 het volgende neerwaartse koersdoel.





Vraag naar de Nederlandse staatsleningen blijft hoog

Volgens analisten blijft de behoefte van grote beleggers aan obligaties groot. Beleggers blijven kopen, ze vinden de negatieve rente momenteel beter dan de risico's op aandelen.

De Nederlandse negenjarige staatslening komt er technisch bezien wat beter bij te liggen, nu de correctieve fase is verlaten. De NL 5,5% 2028 biedt ruimte tot de weerstand van 153,50 (gevormd op 14 augustus 2019).

Vooralsnog bieden vastrentende waarden, zoals Nederlandse staatsleningen, een veilige haven in alle chaos.





Goud blijft binnen stijgende trendkanaal

Ook goud wordt als vluchthaven gezien, hoewel de goudprijs minder fel is gestegen. Het edelmetaal maakt een pas op de plaats, maar ligt er technisch bezien niet onaardig bij. Zolang goud hogere koersbodems weet te vormen, blijven we opwaarts kijken.

Dit geeft aan dat er nog steeds op hogere niveaus wordt gekocht. Bij 1.535,99 (de bodem van 25 september 2019) verzwakt het beeld. Het koersdoel ligt op 1.803,03 dollar (gevormd op 11 november 2011).





Olieprijs breekt steun van 49,93 dollar

Door het risico van verder stagnerende economie is de olieprijs snoeihard gedaald en ook door de steun van 49,93 dollar (bodem van 24 december 2018) gedrukt. De lagere koerspieken op de grafiek signaleerden al een toenemende verkoopdruk.

Na de doorbraak onder de steun van 49,93 dollar gaat het kelderluik wagenwijd open. Technisch blijft het plaatje zeer kwetsbaar.





Natural gas biedt een negatief technisch beeld

Ook de gasprijs is fors gedaald door het risico van een stagnerende economie. Op de grondstoffenmarkten is de koers van natural gas door de laatste bodems gebroken.

Verdere koersdalingen richting de steun van 1,61 (de bodem van 4 maart 2016) sluiten we niet uit.

Het technische plaatje was overigens al zeer zwak en signaleert verkoopdruk zolang er lagere toppen op de grafiek worden achtergelaten. Na een doorbraak onder de steun van 1,61 wordt 1,30 het volgende neerwaartse koersdoel.

Ook van natural gas blijft het plaatje zeer kwetsbaar.





Koper blijft zwak

Industriële metalen zoals koper blijven zwak onder dreiging van een stagnerende economie. De koperprijs heeft de steun op 5.426,00 (de bodem van 22 december 2016) in zicht.

De lagere top van LME Koper lijkt de recente verzwakking te bevestigen. De huidige opleving doet niets af aan verzwakte technische plaatje.

Na een doorbraak onder de steun van 5.426 wordt 4.620 het volgende neerwaartse koersdoel.







Aluminium zoekt steun op

Het industriële metaal aluminium heeft binnen de dalende trend de steun van 1.679 (de bodem van 30 december 2016) aangetikt. De neerwaartse fase wordt gecontinueerd zodra de aluminiumprijs onder deze steun breekt.

Dan mogen we verdere koersdalingen niet meer uitsluiten en wordt 1.565 het volgende neerwaartse koersdoel.

EUR/USD koers klimt op richting de weerstand

De Amerikaanse dollar is doorgaans een vluchtheuvel in onzekere tijden. Maar de dollar wordt de laatste weken ingeruild tegen de euro. De euro is dan ook fors gestegen en maakt technisch een opwaartse draai ten opzichte van de dollar.

De correctieve fase is verlaten. Voor een solide verbetering is een doorbraak boven de weerstand van 1,14 nodig.

Een doorbraak boven die weerstand 1,14 (gevormd op 22 maart 2019) is niet meer uit te sluiten. In dat geval klaart het beeld verder op en wordt 1,16 het volgende koersdoel.





De USD/JPY koers draait neerwaarts

De Amerikaanse dollar wordt ook ingeruild tegen de yen. De USD/JPY koers laat met doorbraak van de herstelfase en onder de koersbodems van begin 2020 een technische verzwakking zien. Deze signalen geven verkoopdruk aan in de dollar, dus kracht in de yen.

De dollar test nu de steun van 104,65 (de bodem van 23 maart 2018). Indien deze breekt, kan de dollar verder verzwakken richting 99,85, de bodems van 2016.

Chinese beurs herstelt richting oude toppen

Juist de Chinese beurs heeft vrijwel alle verliezen van 2020 weer ingelopen. De Chinese beurs heeft daarbij de correctieve fase verlaten. De Shanghai Composite index doet nu een aanval op de weerstand van 3.127,17 punten (de top van 14 januari).

Voor een technische verbetering is een doorbraak boven deze horde noodzakelijk. Na een uitbraak boven 3.127,17 wordt 3.288,45 het volgende koersdoel.