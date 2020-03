Nog even voor het perspectief, dus niet dat iemand per ongeluk medelijden krijgt ofzo..nergens voor nodig..



Vanaf 1-1-2020 sta ik op rendement van 30k..hoef je niet te geloven..maakt niet uit. Ik ben er best tevreden over, alhoewel dat gisterochtend nog wat hoger lag. Dus als die long swing eruitklapt (e dan bedoel ik de positie die ik overnight meeneem ONN, maar in tradersjargon zal dat vast anders heten..pfff) dan ben ik nog steeds niet bezorgd.



Goed dat was het weer voor nu.



succes samen en hou het gezellig hè...'t allemaal maar voor de lol



bye