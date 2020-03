Slotcall: Rollercoaster

De AEX (+0,5%) vloog vandaag alle kanten op. Bij opening leek het een geweldige dag te worden, maar al snel bleek dat er weinig kracht in de markt zit. Op het slot wordt er nog net een kleine plus uitgeperst.

De beroepsstieren moeten zich dus nog even koest houden. Overigens kwamen er vandaag de nodige positieve berichten langs. De inkoopmanagersindices voor de Europese industrie vielen namelijk mee.

Met name over het Nederlandse cijfer mogen we niet klagen. De zogenaamde Nevi index over februari kwam uit op 52,9 en daarmee behoren we tot de kopgroep van Europa. De Grieken hebben het recht om een foto van de onderstaande tabel te maken, want zij zijn het beste jongetje uit de klas. Nooit gedacht dat ik dat ooit zou zeggen.

Kijk die Grieken eens gaan, kunnen de Duitsers nog een voorbeeld aan nemen ?? #PMI #AEX pic.twitter.com/losRAFl59A — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 2, 2020

Toch zal de markt vooral uitkijken naar de cijfers over maart, omdat de impact van het coronavirus daarin is verwerkt. Pas dan kunnen instanties een wat betrouwbaardere schatting maken van de negatieve impact op de Europese economie.

Steun van centrale banken

Mocht de schade groot zijn, dan staan de ECB en de Fed klaar om in te grijpen. Fed-voorzitter Jerome Powell zei vrijdag al 'gepast' te reageren op de gevolgen van het coronavirus. Dat lijkt niets anders dan codetaal voor een eventuele renteverlaging.

De ECB heeft veel minder middelen tot haar beschikking, maar zal zeker niet schuwen om de depositierente nog verder onder het nulpunt te zetten. Misschien is ECB-voorzitter Lagarde wel zo gek om te hinten op de aankoop van aandelen. De Zwitserse Centrale bank doet dat immers al.

Het is natuurlijk te gek voor woorden dat een centrale bank aandelen opkoopt om de inflatie aan te wakkeren, maar in deze tijd is niets onmogelijk. Voor kortetermijnbeleggers is het niet verkeerd, maar voor de lange termijn is het vragen om problemen. Maar goed, zo ver lijkt de ECB nog niet te zijn.

Rentes

Wederom dalen de tienjaarsrentes van de economisch sterke landen. De Amerikaanse yield is hard op weg om onder de 1% te duiken.