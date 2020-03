DEGIRO: 'We bieden meer dan alleen beleggen tegen lage tarieven'

DEGIRO heeft de laatste jaren hard aan de weg getimmerd en is inmiddels uitgegroeid tot de grootste broker van Nederland en één van de grootste in Europa. De partij kwam als echte prijsvechter de markt op, maar volgens CEO Esmond Berkhout gaat het bij DEGIRO om meer dan alleen beleggen tegen lage tarieven.

DEGIRO heeft namelijk een belangrijke missie en dat is beleggen toegankelijk maken voor iedereen, zo zegt Berkhout.

“Je zou misschien denken dat de meest ervaren en actieve beleggers onze ideale klanten zijn, maar het gaat niet alleen om de aantallen transacties. Mensen moeten bij ons ook rustig, goed gespreid en met de blik op de lange termijn kunnen beleggen. Zo blijven de risico’s laag en kunnen we een waardevolle langetermijnrelatie opbouwen. Dan houden we het voor iedereen leuk.”

Kenniscentrum

Vindt de CEO dat DEGIRO een rol moet spelen in de educatie van beleggers? “Ja, goede educatie mag niet ontbreken. Om deze reden hebben we afgelopen jaar een kenniscentrum gelanceerd. De inhoud hiervan varieert van beleggingslessen voor beginnende beleggers, tot video’s over ons platform en artikelen over beleggen voor verschillende niveaus. Daarnaast hebben wij sinds kort een blog met meer achtergrondinformatie.”

Ook de ervaren belegger komt aan zijn trekken, stelt Berkhout. “Binnenkort gaan we ons platform uitbreiden met veel meer nieuws en marktdata van een aparte dataprovider. Denk bijvoorbeeld aan cijfers, dividendkalenders, financiële ratio’s en meer.”

Overname flatex

Momenteel ligt de zaak nog ter goedkeurig bij de toezichthouder, maar afgelopen december werd bekend dat flatex DEGIRO wil overnemen. Wat waren de belangrijkste redenen daarvoor? Berkhout: “De combinatie van de twee bedrijven biedt duidelijke voordelen: flatex heeft veel ervaring in online brokerage en werkt onder een Duitse bankvergunning.”

“DEGIRO heeft een van de meest efficiënte handelssystemen op de markt en bedient klanten in 18 verschillende Europese landen. Door krachten te bundelen met flatex wordt DEGIRO onderdeel van een beursgenoteerde bancaire instelling. Naast vele andere voordelen zal dit ons in staat stellen de volledige overgang te maken van een scale-up naar een volwassen financieel bedrijf.”

Wat gaan de klanten dan DEGIRO merken van deze stap? "We begonnen in 2013 met het plan om de eerste pan-Europese online broker te creëren. De overtuiging was, en is nog steeds, dat door het toevoegen van waarde voor klanten succes zou volgen en dat gebeurde ook."

"Na de overname zullen DEGIRO en flatex de toonaangevende online broker in Europa worden. Het gecombineerde bedrijf zal een nog sterkere speler worden dan de afzonderlijke bedrijven al zijn. Een extra voordeel van deze schaalvergroting is dat het ongetwijfeld zal leiden tot nieuwe en verbeterde producten en diensten voor onze klanten.

‘Leidend in Europa’

Berkhout is duidelijk over de plannen voor de komende jaren. “Zodra de transactie met flatex is goedgekeurd, gaan we verder bouwen en ons platform verbeteren. We willen op weg naar een leidende positie in Europa.”

“Dit betekent dat we in markten waar we potentie zien nog verder kunnen groeien. In markten waar we al groot zijn, willen we marktleider blijven of worden. Daarnaast kunnen we misschien nieuwe landen toevoegen waar wij onze diensten kunnen aanbieden. Ook gaan we ons producten- en dienstenassortiment uitbreiden.”

Berkhout is in januari 2019 begonnen als CEO en is nu dus ruim een jaar aan het roer bij de broker. Wat is hem meegevallen en wat is hem tegengevallen in deze periode? “Ik vind het positief dat de wijziging van de vorige CEO naar mijzelf niet of nauwelijks impact heeft gehad op het bedrijf. Het aantal klanten en transacties blijft doorgroeien.”

Anonieme internetfora

“Wat me tegen is gevallen, is het gemak waarmee mensen zich uiten op internetfora over dingen die niet goed zijn gegaan bij DEGIRO. In ons bedrijf werkt iedereen enorm hard, maar waar mensen werken, worden ook weleens fouten gemaakt. Dat is onvermijdelijk. Soms uiten klanten anoniem hun mening op internetfora. Ik vind dat jammer: enerzijds doet het afbreuk aan het goede en harde werken van onze mensen, anderzijds kunnen we zo de klant ook niet verder helpen.”

“Wij zouden liever zien dat klanten hiervoor onze feedbacktool gebruiken, zodat wij de klant ook daadwerkelijk kunnen helpen. Ik hoop dat mensen zich wat bewuster zullen zijn. Niet alleen van de wijze waarop zij hun mening uiten, maar ook van de kanalen die ze hiervoor gebruiken.”

Eenvoudig en transparant

Tot slot blikken we even verder vooruit. Hoe wil Berkhout herinnerd worden als hij in de toekomst terugtreedt als CEO?

“Ik hoop dat ik heb kunnen bijdragen aan het volwassen worden van het bedrijf. Ik hoop dat we onze klanten hebben kunnen ondersteunen in het maken van financiële keuzes en dat we daarbij een platform hebben geboden dat eenvoudig en transparant is. Wanneer een aanzienlijk deel van de klanten onze beleggingsvisie voor de lange termijn omarmd heeft én daar zelf beter van is geworden, ben ik een gelukkig man.”