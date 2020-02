Slot: Snel vergeten

Na een paar prachtige weken, doen we nu een stap terug. De AEX sluit deze week 1,9% lager en daarmee blijven we duidelijk achter ten opzichte van de overige Europese indices.

Met name de dag van vandaag levert een negatieve bijdrage. Het ging helemaal mis na een paar beroerde inkoopmanagersindices vanuit de Verenigde Staten. Met name de PMI voor de dienstensector doet pijn aan de ogen.

In februari kelderde deze namelijk met vier punten naar 49,4. Dit betekent dat er sprake is van voorzichtige krimp van de Amerikaanse dienstensector. Dit kan toch niet volledig zijn veroorzaakt door het coronavirus?.

BREAKING! the Markit US Services #PMI fell below 50 in February, far below expectations. pic.twitter.com/EDJpXWTVU2 — jeroen blokland (@jsblokland) February 21, 2020

Ook de industrie koelde deze maand af, maar noteert gelukkig nog nipt boven de 50. Het sentiment was gisteren al slecht en dan is het niet onlogisch dat we vandaag nog een klap na krijgen. Al met al moeten we het ook weer niet overdrijven. De AEX-herbeleggingsindex koerst dit jaar ruim 2% hoger en daar teken ik voor.

Niet koopt in China meer een auto

Wat ook niet helpt, is het bericht van vanochtend dat de Chinese autoverkopen in de eerste twee weken van februari met ruim 92% zijn gedaald. Dit is een signaal dat de Chinese economie door het coronavirus spijkerhard wordt geraakt.

Dat zien we nog niet in de beurskoersen terug. Daar valt overigens wat voor te zeggen, aangezien de markten zes tot negen maanden vooruit kijken. Als de uitbraak binnen een halfjaar tot een halt wordt geroepen, kunnen de beurzen er overheen kijken.

Daar komt bij dat de rente bizar laag is, waardoor het geld stukje bij beetje wegbrandt op de spaarrekening. Gevolg is dat er na een koersdip genoeg partijen zijn die nieuw geld in de markt stoppen.

Het zal mij niet verbazen dat de stijgende lijn maandag alweer wordt opgepikt. Hoewel, dit soort slechte inkoopmanagersindices etteren altijd een paar dagen na.

Rentes

De Amerikaanse tienjaarsrente maakt een duikvlucht van maar liefst zeven basispunten naar 1,46%. De tweejaarsrente koerst hier slechts acht basispunten onder. Dit betekent dat er weer een risico is dat deze elkaar gaan kruisen.

Normaal gesproken een signaal dat er wellicht een recessie aan zit te komen, maar door het stimulerende beleid van centrale banken gaat dit niet meer op. Bij de huidige conjunctuur horen simpelweg geen negatieve rentes.

De lijstjes

AEX deze week: -1,9%

AEX deze maand: +4,2%

AEX dit jaar: +2,1%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: +2,3%

Goud op record

Goud (+3,5%) maakt zijn naam als veilige haven helemaal waar. In euro's staat er zelfs een nieuwe all time high op het bord. De AEX (-1,9%) behoort deze week tot de zwakste broeders van Europa. Alleen de Belgen doen het met een min van 2,6% nog slechter.

AEX

Het aantal winnaars is op één hand te tellen. Galapagos (+4,1%) is volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, wat naar verwachting leidt tot een cash burn van €435 miljoen in 2020.

ING (-7,8%) krijgt daarentegen een draai om de oren. Topman Ralph Hamers maakt een transfer naar UBS. ArcelorMittal (-6,4%) moet het sowieso niet van dit soort weken hebben en Aegon (-3,3%) wordt wederom in de kliko gegooid.

AMX

Corbion (+11,3%) profiteert van een fikse koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. Basic-fit (+3,8%) heeft als sportschoolketen niets te maken met het coronavirus. BAM (-7,0%) moet extra afschrijven op projecten in Duitsland en zet het mes in het dividend.

De markt lijkt voor te sorteren op een winstwaarschuwing van PostNL (-4,5%). Maandag presenteert de post- en pakketbezorger de jaarcijfers. Hier leest u meer over de verwachtingen van analisten.

ASCX

Ordina (+16,2%) profiteert van forse koersdoelverhogingen van ING en NIBC. Heijmans (+3,9%) kwam in tegenstelling tot BAM wel met meevallende resultaten langs. Verder maken de explosieve winstcijfers van Ajax (-1,5%) geen indruk op beleggers.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.