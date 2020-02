Slot: Niet te houden

Ieder dag kwam het coronavirus wel voorbij in de media, maar de markt trekt zich er niets van aan. De AEX sluit deze week uiteindelijk 2,1% hoger.

Blijkbaar denken beleggers dat het virus de economie wereldwijd alleen op korte termijn raakt. Aangezien de markt altijd zes maanden tot een jaar vooruit kijkt, valt er wat voor te zeggen dat het coronavirus grotendeels wordt genegeerd.

Anderzijds is het de verwachting dat het nog minimaal een jaar gaat duren voordat er een vaccin is tegen het virus. Als de uitbraak tot die tijd niet onder controle is, kan het de economie veel langer raken.

Maar goed, het regende weer all time highs. Zowel Wall Street als de AEX-herbeleggingsindex koersten gisteren op de hoogste niveaus ooit. Hetzelfde geldt voor sommige cijferaars.

Heineken verrast

Eén daarvan is Heineken (+6,5%). Het biermerk zag de omzet met 5% stijgen en ook de winst per aandeel (+12,5% YoY) zat behoorlijk in de lift. Voor het management is dit geen reden om het dividend flink te verhogen, want het dividendrendement bedraagt slechts 1,7%.

Al met al vormden de cijfers aanleiding voor de IEX-Beleggersdesk om het advies voor Heineken te wijzigen.

ABN Amro

De grote bleeder op het Damrak was deze week ABN Amro (-9,4%). De grote teleurstelling zit hem in de winstcijfers van de bank. Deze vielen maar liefst een kwart lager uit dan verwacht.

ABN Amro moest €314 miljoen opzij zetten voor slechte leningen, terwijl de consensus lag op €190 miljoen. Daar komt bij dat er nog een miljoenboete van de Nederlandse overheid ligt te wachten.

Toch raden we u niet aan om uw stukken uit frustratie te verkopen, want de waardering van 8 keer de winst is laag, en het dividendrendement van 7,3% hoog.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier dalen verder. De Griekse yield koerst nu ruim beneden de 1% en de Spanjaarden naderen het nulpunt. Het zijn bijzondere tijden.

De lijstjes

AEX deze week: +2,1%

AEX deze maand: +6,7%

AEX dit jaar: +4,1%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: +4,3%

Alles groen

Net als vorige week sluiten vrijwel alle indices dik in het groen. Met name hier in Nederland gaat het goed. De ASCX profiteert van de goede cijfers van Vastned (+18,4%) en de AMX klimt door Arcadis (+15,6%). Hiermee blijft het kleine spul zelfs de Nasdaq100 voor.

AEX

Binnen de AEX slaan de verzekeraars de klok. Tenminste, als we Aegon (-2,2%) niet meerekenen. Daar waar NN Group (+11,4%) de operationele winst met 10% zag stijgen, kromp deze met 5% bij Aegon. Het zal u dus niet verbazen dat het ene aandeel keihard omhoog speert en de andere niet.

Verder zet Galapagos (+6,3%) iedere dag een all time high op het bord en trekt zwaargewicht ASML (+5,2%) de hoofdindex omhoog. ArcelorMittal (-2,0%) doet een stapje terug, maar ging vorige week nog door het dak.

AMX

Arcadis (+15,6%) krijgt het voor elkaar om de marges flink te verbeteren. Daarnaast wordt het dividend verhoogd naar €1,36 per aandeel. Voor beleggers vormde dit aanleiding voor een feestje.

Dat feestje is er niet bij Fagron (-2,5%). De omzet kwam uit beneden de verwachtingen van analisten en het aandeel werd van de kooplijst van KBC geschrapt. Wereldhave (+7,1%) herstelt deels van de klap van vorige week.

ASCX

Vastned (+18,4%) durft zijn dividend intact te houden en dat wordt door de markt gewaardeerd. Het grote pand in Parijs, dat even leeg stond, wordt weer verhuurd en dat zorgt voor de nodige rust. Verder stoomt Alfen (+8,1%) verder op en klimt Brunel (+7,3%) voorzichtig uit het dal.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.