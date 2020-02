Slotcall: Wat een beurs!

Het begint een repeterend verhaal te worden, maar de AEX (+0,8%) eindigt de dag wederom dik in het groen. De herbeleggingsindex zet net als Wall Street een nieuwe hoogste koers ooit op het bord.

De fors hogere olieprijs helpt een handje, want zwaargewicht Royal Dutch Shell (+1,5%) zit flink in de lift. Hetzelfde geldt voor Heineken (+5,2%) dat vanochtend meevallende jaarcijfers publiceerde.

De omzet steeg in 2019 met 5% en de nettowinst per aandeel steeg zelfs met 12,5% naar €3,77. Ook de outlook is onverwacht sterk. Er kwamen afgelopen maand nog slechte berichten uit Vietnam, waar de bierconsumptie maar liefst 25% kromp in januari en ook het coronavirus helpt niet mee.

Mensen blijven immers thuis en vinden dus niet de weg naar de kroeg. Toch denkt het management van Heineken dat de omzetgroei superieur zal zijn en de operationele winst met 5% stijgt. Het is voor de IEX Beleggersdesk reden om het advies voor het aandeel te wijzigen.

Tegenvallend ABN Amro

Helaas doet ABN Amro vandaag niet mee met het feestgeruis. De Nederlandse grootbank liet het in het vierde kwartaal duidelijk afweten. Analisten gingen uit van een nettowinst van €406 miljoen, maar onderaan de streep bleef er in werkelijkheid slechts €316 miljoen over.

Het is allemaal het gevolg van lagere rentebaten en hogere voorzieningen voor slechte leningen. Ook voor dit jaar hoeft u niet op groei te rekenen. Waar u wel rekening mee mag houden, is een fikse boete van de Nederlandse staat, inzake het witwasdossier. Het is echter nog onduidelijk hoeveel het ABN Amro precies gaat kosten.

Dit zorgt voor de nodige onzekerheid. De IEX Beleggersdesk vindt dat de negativiteit is doorgeslagen. Vrijwel alle marktomstandigheden zitten tegen, maar toch weet de bank het hoofd goed boven water te houden. Het aandeel ABN Amro koerst daarnaast tegen een bijzonder lage K/W van 8 en een dividendrendement van ruim 7%.

Rentes

Wie tien jaar geleden had voorspeld dat zowel de Griekse- als Italiaanse tienjaarsrente onder de 1% zouden noteren, werd voor gek verklaard. Ten onrechte dus.