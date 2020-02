OHV: Vermogensbeheerder met eigen handelsvloer

Van institutioneel broker naar vermogensbeheerder, dat is de grootste verandering die OHV Vermogensbeheer doormaakte in de bijna negentig jaar van zijn bestaan. De eigen handelsvloer bleef intact, en dat heeft voor klanten zo zijn voordelen.

"Wij zitten er met onze neus bovenop," zegt directeur Erik Bakker van OHV Vermogensbeheer, uitgeroepen tot beste keuze bij de IEX Gouden Stier in 2018 en 2019. Hij maakt een gebaar naar de handelsdesk op de twaalfde verdieping van de Rembrandttoren. Achter de rijen bureaus zitten de brokers van OHV, die direct handelen op vrijwel alle beurzen ter wereld. Dat zorgt voor snelheid, flexibiliteit en scherpe prijzen, zegt Bakker. "Wij weten heel snel wat er speelt op de financiële markten en we zijn niet afhankelijk van derden voor koersonderhandelingen. Als je die uit handen geeft zit je toch in een soort black box."

Met zo’n eigen handelsvloer zijn nagenoeg alle beleggingsproducten in alle regio’s beschikbaar. Zo kan OHV door de directe contacten met internationale handelspartijen in onder meer Londen, Frankfurt, Milaan en Madrid inschrijven op dagelijkse obligatie-emissies, een markt die voor particuliere beleggers doorgaans niet toegankelijk is. Zo’n nieuwe lening levert een voordeel op ten opzichte van lopende obligaties: om beleggers te lokken, bieden bedrijven vaak een plaatsingspremie op de couponrente.

Guldensmakelaar

De handelsvloer, met een weids uitzicht over Amsterdam, is een erfenis uit het verleden. OHV gaat ver terug. Het begon met de O: in 1932 richtte de heer Oolders het bedrijf op. In een bestek van vijftig jaar voegden zich daar de V (Voogelaar & Smulders) en de H (Heijning & Broersen) bij. Drie kleine bemiddelaars in de valuta-, geld- en kapitaalmarkt, die samen een sterke partij vormden. De guldensmakelaar, zo werd OHV ook wel genoemd. Tegen het eind van de vorige eeuw kwam meer dan de helft van de inkomsten uit het buitenland, van institutionele partijen met Nederlands staatspapier in portefeuille.

Een mooie business, totdat de euro werd geïntroduceerd. "Onze toegevoegde waarde voor buitenlandse klanten verdween," zegt directeur Bakker, die al sinds 1990 bij het bedrijf werkt. OHV maakte een ommekeer. "We hebben ons afgevraagd: hoe kunnen we onze kennis over vastrentende waarden op een andere manier aanwenden?"

Rond diezelfde tijd informeerde een stichting of OHV haar obligatieportefeuille wilde beheren. Bakker vroeg een vermogensbeheervergunning aan, en verschillende andere institutionele klanten meldden zich, zoals verzekeraars en pensioenfondsen. Eind 2008 breidde OHV de dienstverlening uit naar particulieren met een belegbaar vermogen vanaf €100.000. Inmiddels heeft de vermogensbeheerder ongeveer €5,5 miljard onder zijn hoede, waarvan zo’n €550 miljoen van particuliere beleggers.

Last van de kredietcrisis had OHV niet, zegt Bakker. Integendeel. "Er ontstond in die tijd maatschappelijk wantrouwen tegen grote financiële instellingen. Dat was voor ons als kleine, onafhankelijke speler juist gunstig."

Eigen accenten

Naast de eigen handelsvloer bleef er nog iets over van de lange historie van dienstverlening aan institutionele beleggers: maatwerk. Ook particulieren zitten bij de Amsterdamse vermogensbeheerder niet in het keurslijf van een gelijkgeschakelde portefeuille, zegt Bakker. Individuele omstandigheden en voorkeuren bepalen de beleggingsmix. "Bij andere vermogensbeheerders zit je steeds vaker vast aan een standaardportefeuille op basis van het vastgestelde risicoprofiel. Om te kunnen opschalen en kosten te besparen, krijgt iedereen hetzelfde. Bij ons blijven eigen accenten mogelijk."

Beleggingsfondsen

Tot de vele titels waaruit de portfoliomanagers van OHV kiezen, behoren sinds een paar jaar ook twee eigen beleggingsfondsen: het Fresh Fixed Income Fund en het Fresh Active Equity Fund. Met het Fixed Income Fund worden ook voor kleinere particuliere beleggers obligaties toegankelijk die een minimuminleg vergen van €100.000.

Leningen met staatsgarantie behoren eveneens tot het beleggingsuniversum van het fonds. Deze triple A-leningen zijn minder makkelijk verhandelbaar en geven daarom een aantrekkelijke illiquiditeitspremie. Daarnaast zitten enkele high yield-obligaties in portefeuille, van kansrijke bedrijven die de beleggers van OHV door en door kennen.

Voor het eigen aandelenfonds gaat de voorkeur uit naar zogenoemde ‘compounders’: bedrijven met veel eigen vermogen dat ze kunnen herinvesteren, zodat een effect ontstaat dat vergelijkbaar is met de rente op rente van een spaarrekening. Enkele namen uit de portefeuille: Alphabet, Booking.com en Apple.

Consolidatieslag

Op dit moment is OHV Vermogensbeheer buiten Amsterdam alleen aanwezig met kleine kantoren in Capelle aan den IJssel en het Noord-Brabantse Hoeven. "Die lokale aanwezigheid willen we uitbreiden," zegt Erik Bakker. "Het is onze ambitie om een landelijke vermogensbeheerder te worden, met meerdere diensten."

Om dat voor elkaar te krijgen, liggen overnames het meest voor de hand. Zo nam het bedrijf vorig jaar een meerderheidsbelang in Voordegroei, een online financieringsplatform dat bemiddelt in leningen voor MKB-ondernemingen. OHV zorgt via zijn institutionele en particuliere klanten voor kapitaal. Bakker: "We proeven bij klanten dat zij op zoek zijn naar aantrekkelijke alternatieven voor obligaties, vooral als de rente snel daalt. Met Voordegroei kunnen we dan snel overschakelen op andersoortige financieringen." Plan is om nog dit jaar een MKB-beleggingsfonds op te zetten, dat ook toegankelijk zal zijn voor beleggers die geen klant zijn bij OHV.

Ook regionale spreiding is te bereiken met overnames. In maart vorig jaar voegde de Brabantse vermogensbeheerder PWM zich bij OHV, die ook toegang biedt tot vermogende klanten in Brabant, Zeeland en België. Bakker zegt open te staan voor andere overnames. "Er is vrij veel aanbod. Zoals een groep kleine vermogensbeheerders met wat oudere eigenaren, die geen interne opvolging hebben. Sommige hebben ook last van de striktere regelgeving voor financieel dienstverleners. In 2019 is de consolidatie in de sector goed op gang gekomen, en ik verwacht dat deze trend zich voortzet."

Al decennia agile

Ook als de organisatie groeit, blijft de persoonlijke band met beleggingsadviseur vooropstaan. En dat geldt ook voor de eigen cultuur, vindt Bakker. In de uitgestrekte ruimte in de Rembrandttoren zitten de handelaren, portfoliomanagers en relatiebeheerders zij aan zij. De lijnen zijn kort, de organisatie werkt al decennia ‘agile’, aldus Bakker, die als directeur niet over een eigen kamer beschikt. "Zo zijn we sneller op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de markt, en het is gewoon heerlijk werken met een leuke groep collega’s."

In totaal 55 medewerkers heeft OHV, waarvan 48 in Amsterdam. Een aantal daarvan werkt al dertig of veertig jaar bij de vermogenbeheerder, brokers van de oude stempel. "Met veel bravoure en enorm goed in hoofdrekenen," aldus Bakker.

De nieuwe generatie hoogopgeleide handelaren en portfoliomanagers is ook ruim vertegenwoordigd. Bij binnenkomst worden zij gekoppeld aan een ervaren manager en zo klaargestoomd voor de praktijk. "Volgens mij is OHV de ideale omgeving voor mensen die zelf verantwoordelijkheid willen dragen, en hun keuzes niet opgelegd krijgen, zoals bij grote ondernemingen vaak het geval is."