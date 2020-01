Care IS: gespecialiseerde EFF’s

Volendammer Loege Schilder sprong in 2008 in op de behoefte aan een nieuwe, transparantere vorm van vermogensbeheer. De laatste jaren groeit Care IS stevig, en is er ook een label voor de kleinere belegger bij gekomen.

Op zoek naar de volgende Apple? Dan ben je bij Loege Schilder niet aan het goede adres. ‘Als je zo’n gok aangaat, maak je evenveel kans op de volgende World Online. Vind je die Apple wel, maar heb je daarna alsnog een World Online te pakken, dan ben je nog steeds je geld kwijt. Dat is niet de beste strategie om een vermogen op te bouwen.’ De klanten van Care IS zoeken stabiliteit in het rendement op hun vermogen, aldus Schilder. En dat is waarop de vermogensbeheerder zich sinds het begin in 2008 richt. Hoe? Met een afgewogen selectie van breed gespreide, gespecialiseerde ETF’s.

Behoefte aan iets nieuws

Ondernemen zit Volendammers in het bloed. Van de elf kinderen die de grootouders van Loege Schilder kregen, gingen er negen in zaken. Geen wonder dus dat ook hij - in het vissersdorp geboren, getogen en nooit meer weggegaan - na een carrière in het beleggingsadvies voor zichzelf begon. De timing was opmerkelijk: 2008, net toen de kredietcrisis in alle hevigheid uitbrak. ‘Mensen raakten het vertrouwen in de gevestigde financiële orde kwijt’, aldus Schilder. ‘Het was nog de tijd dat adviseurs retourprovisies van productaanbieders kregen en kosten werden verstopt, wat leidde tot te lage rendementen. Partijen hielden elkaar de hand boven het hoofd. Ik zag een behoefte ontstaan aan nieuw, transparanter en onafhankelijk vermogensbeheer.’

Schilder begon Care IS met twee dorpsgenoten: medebestuurder Laurens Leek, die hij al leerde kennen op de basisschool, en Henk Molenaar, die hij oorspronkelijk van de zwemvereniging kent en die als mede-aandeelhouder nu op de achtergrond blijft. Schilder: ‘Ik kan goed beleggen en verkopen, Laurens is meer van het managen en van compliance. Ik zoek de kansen, hij houdt de risico’s in de gaten.’

Face-to-face

Ruim duizend beleggers hebben de voordelen van de aanpak van Care IS inmiddels ontdekt, de vermogensbeheerder beheert nu ongeveer € 320 miljoen. Het hardst ging de groei in 2017, volgend op de uitverkiezing tot IEX Gouden Stier in 2016. Vorig jaar, toen de vermogensbeheerder als ‘Beste Keuze’ werd gekwalificeerd, nam het beheerd vermogen nog eens met een derde toe. ‘Een combinatie van nieuwe klanten en de waardegroei van de portefeuille’, verklaart Schilder. De stijgende lijn verwacht hij de komende jaren voort te zetten, met als voorlopige doelstelling een beheerd vermogen van € 500 miljoen binnen drie jaar.

Care IS belegt in gespecialiseerde ETF’s, bijvoorbeeld op basis van factoren als smallcaps en aandelen met een lage volatiliteit. Alle klanten met hetzelfde risicoprofiel krijgen dezelfde portefeuille. Omwille van een efficiënt en flexibel beleggingsproces wijkt Schilder daar niet vanaf. Maar dat risicoprofiel moet wel nauwkeurig worden vastgesteld. Lijkt simpel, maar om het echt goed te doen is persoonlijk contact volgens Schilder onmisbaar. Minimaal één keer per jaar is er een persoonlijke ontmoeting met elke klant, en zo begint het ook met nieuwkomers. ‘Als je mensen face-to-face spreekt, zijn ze bereid meer van zichzelf te geven. Veel mensen hebben geen duidelijke beleggingsdoelen, daarbij kunnen wij ze helpen.’ Zeker voor beginnende beleggers is het volgens Schilder beslist niet makkelijk om het goede risicoprofiel vast te stellen. ‘Hoe moet je weten hoe je precies gaat reageren op bijvoorbeeld 10 procent koersverlies? Met het goede profiel raak je niet in paniek in zo’n situatie. Daarmee voorkom je verkopen op het dieptepunt, als de emoties de overhand krijgen.’

Beentjes op de grond

‘Volendammers zijn enorm resultaatgedreven’, zegt Loege Schilder, en dat geldt ook voor hem. Om de kosten laag te houden, één van de aanjagers van het beleggingsrendement, houdt hij de organisatie lean & mean. Vanuit het kantoor in Volendam worden klanten over heel Nederland bediend, en ook nog een aantal Nederlandse expats buiten de grenzen. Regionale vestigingen? ‘Daar denken we nu niet aan. Dan wordt het ook lastig om onze cultuur vast te houden. Die luidt in het kort: klant op de eerste plek en korte lijntjes. Wij willen goed en snel reageren op vragen, en we willen normaal blijven, lekker met beide beentjes op de grond.’ Daarom hoedt Schilder zich voor de bureaucratie die met een grote groep medewerkers en uitgebreide ondersteuning al gauw ontstaat. Twaalf mensen werken in totaal op zijn kantoor, en iedereen zet zelf zijn koffie en maakt zijn eigen afspraken. Het merendeel is Volendammer. Geen must, zegt Schilder, ‘maar het voordeel is: je weet wel wat je binnenhaalt.’

Nieuw label

Bij Care IS Vermogensbeheer kunnen klanten instromen met een belegbaar vermogen vanaf € 100.000. Om hun succesvolle beleggingsaanpak ook voor mensen met kleinere vermogens beschikbaar te maken, zetten Loege Schilder en zijn collega’s begin 2016 een nieuw label in de markt: Axento. Beleggers kunnen er al terecht met een bedrag vanaf € 15.000. Voor deze portefeuilles worden geen transactiekosten gerekend, en daarom kiest 20 procent van de Axento-klanten ervoor maandelijks een vast bedrag bij te storten. Ook onderscheidend is dat de portefeuilles van meet af aan volledig duurzaam zijn belegd. Voor Care IS zijn ook enkele duurzame fondsen geselecteerd, en die verduurzaming zet in de nabije toekomst door, aldus Schilder.

De beleggers bij Axento zijn gemiddeld wat jonger, en vele van hen zijn zelfstandig ondernemer. Schilder en zijn team organiseren geregeld informatieve workshops of webinars voor hen, bijvoorbeeld over pensioenopbouw. ‘Ik kan niet vaak genoeg zeggen: om je vermogen te laten groeien, moet je beleggen. Als je het geld tien jaar kunt missen en je belegt het neutraal, kun je zomaar 50 procent vermogensgroei behalen. Zonde om dat te laten liggen. Ik besef dat ik niet objectief ben, maar er is gewoon geen alternatief.’

Consolidatie in de sector

Kleinere vermogensbeheerders willen nog wel eens zuchten onder de toenemende regeldruk. Een fusie of overname lijkt dan soms het beste antwoord. Overweegt Care IS wel eens de krachten te bundelen? ‘Op dit moment is dat niet aan de orde’, zegt Loege Schilder beslist. Zijn organisatie merkt die regeldruk ook, maar heeft als voordeel nog vrij jong te zijn. ‘Wij torsen geen last mee uit het verleden, met oude systemen die een hele inhaalslag vergen. Vanaf het begin hebben wij gezegd: op het gebied van regelgeving willen we een van de beste jongetjes van de klas zijn. Dat loont nu. Als je begint te zwabberen op de derde verdieping, zie dan het fundament nog maar eens te verstevigen. Wij hebben meteen voor een stevig fundament gezorgd, zodat we daarop kunnen doorbouwen.’