TA: Prachtige plaatjes VS

De technische plaatjes van Wall Street blijven oersterk. Hoewel gisteren de Amerikaanse beurzen gesloten bleven voor de viering van Martin Luther King Day blijven de trends per saldo sterk opwaarts gericht.

Afgelopen week is het cijferseizoen van start gegaan en traditiegetrouw waren in de eerste week de Amerikaanse zakenbanken onder de eersten die hun boeken openden. De cijfers van de grote financials leverden geen verrassingen op en werden per saldo redelijk goed ontvangen. Dit geeft vertrouwen voor de rest van het cijferseizoen.

In deze editie kijk ik naar de belangrijkste Amerikaanse indices.

Eerst de Nederlandse beurs

Bij de Amsterdamse beurs blijft het technisch beeld onveranderd. Er is al enkele weken sprake van een consolidatiefase binnen de stijgende trend. Iedere nipt hogere koerstop wordt gevolgd door een stevige correctie waardoor de beurs per saldo weinig is opgeschoten.

Toch blijft het technisch beeld positief. Zolang het patroon van hogere toppen en bodems intact is, blijf ik opwaarts kijken en mogen op termijn hogere koersniveaus worden verwacht. Volgende koersdoel ligt rond 644 punten

Geen aarzeling bij de Dow Jones

Het technische plaatje van de Dow Jones-index blijft onverminderd sterk. De stijgende fase is intact en lijkt zelfs een nieuwe impuls te hebben gekregen. Met de doorbraak boven de laatste top kan de index verder omhoog richting nieuwe all-time highs.

Toppen en bodems worden ruim boven elkaar gevormd. Dit duidt op koopkrachtige vraag onder beleggers. Iedere korte adempauze wordt aangegrepen om aandelen (bij) te kopen. Volgende koersdoel ligt rond 33.000 punten.

Nasdaq Composite index oogt ijzersterk

De Nasdaq Composite index lijkt niet te stoppen. Vanaf begin oktober beweegt de index in een bijzonder sterke uptrend waarbij vrijwel iedere dag nieuwe hoogtepunten worden gevormd.

Het technisch plaatje blijft positief zolang de stijgende trend intact is en de koers boven steun 8.909 weet te blijven. Ik handhaaf mijn koersdoel op ongeveer 9.900 punten.