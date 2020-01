TA: Duitse motor hapert

De grootste economie van Europa is technsich nog niet uitgebroken. De Duitse DAX-index stuitte op de top van 2018.

De Duitse economie kent het zwakste groeitempo sinds 2014. De grootste economie van Europa draait dus niet op volle toeren. Duitsland heeft vorig jaar last gehad van de handelsspanningen tussen de VS en China. Ook speelde zwakte in de auto-industrie het land parten.

Technisch is de Duitse beurs de enige in Europa die op een zeer zware horde is gestuit, dus nog niet is uitgebroken.

Ik bekijk het technische langetermijnplaatje van de Duitse beurs, maar ik begin deze keer met de Nederlandse Midkap-index.

Midkap beweegt in een opwaartse trend

In tegenstelling tot de AEX, is de AMX-index goed doorgebroken. De Nederlandse Midkap is boven de oude top uit 2017 rond 861 gebroken. Dit bevestigt de stijgende trend en geeft een technische verbetering aan. We houden rekening met verdere koersstijging richting 995 (berekend koersdoel).

Langetermijncommentaar Duitse beurs

De Duitse beurs is op het all-time-high van begin 2018 rond 13.596,89 gestuit. De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze zware top wordt gebroken.

In dat geval mag men verdere koersstijgingen tegemoet zien, daarna wordt 16.500 het volgende opwaartse koersdoel. De DAX-index in Frankfurt heeft steun rond 12.886,55 (bodem van 13 december 2019).