De AEX (-0,3%) probeerde het bij opening nog wel, maar rond het middaguur wisten we al dat het hem vandaag niet ging worden. Nog pijnlijker is dat we door de Yankees keihard worden ingemaakt.

Wall Street kleurt namelijk wel groen. Met name de Nasdaq (+0,7%) heeft er zin in. Het is niet de eerste keer dat we achterblijven ten opzichte van Amerika. Maar goed, dat krijg je er nou van als er geen enkele techgigant in Europa genoteerd is.

Misschien is dit iets te kort door de bocht, maar de florerende techsector is wel één van de oorzaken voor het grote verschil tussen Europese en Amerikaanse aandelen. De verschillen in rendement over het afgelopen decennium zijn gigantisch.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Daar waar een investering van €100 in de AEX zou zijn uitgegroeid tot €250, levert een ETF op de Nasdaq Composite €800 op. Ook de S&P500 rendeerde bijna twee keer zo veel.

Onderwaardering Prosus loopt op

Vandaag een opmerkelijke koersbeweging van het aandeel Prosus, want de koers daalt 0,6%. U zult denken: 'wat is daar bijzonder aan?'. Nou, het Chinese Tencent stijgt doodleuk 2%. Prosus heeft hierin een belang van 31%.

Dit belang heeft een waarde van maar liefst €136 miljard en is zelfs groter dan de totale market cap van Prosus (€117 miljard). Het zou logisch zijn dat wanneer Tencent 2% stijgt, Prosus volgt. Vandaag is dat niet het geval, wat betekent dat de onderwaardering verder oploopt.

Op 11 september 2019 kreeg Prosus een beursnotering aan het Damrak en sindsdien heeft Tencent het beter gedaan.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De opgelopen discount is één van de redenen waarom de IEX Beleggersdesk geïnteresseerd is in het aandeel Prosus. De andere argumenten mag ik helaas niet prijsgeven. Daarvoor moet u een abonnement afsluiten bij IEX Premium. De kachel moet immers toch ergens van branden.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen behoorlijk op. We zien niet iedere dag dat de Nederlandse rente vier basispunten stijgt. Nog twee van dit soort dagen en die hatelijke negatieve rente is eindelijk van het bord.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omlaag en daarmee presteren we in lijn met de DAX (-0,2%) en CAC (-0,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 7,4% en noteert 11,5 punten.

Wall Street koerst ouderwets in het groen.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,114 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,6%) heeft zijn dag niet.

Olie: WTI (-1,5%) en Brent (-1,3%) zakken verder weg.

Bitcoin (+0,4%) blijft dicht bij huis.



Het Damrak

ABN Amro (-1,7%) verlaagt de spaarrente naar 0% en particulieren die meer dan €2,5 miljoen op de bank hebben staan, moeten een boeterente betalen. Is dit de reden waarom ABN er zo slecht bij ligt?

(-1,7%) verlaagt de spaarrente naar 0% en particulieren die meer dan €2,5 miljoen op de bank hebben staan, moeten een boeterente betalen. Is dit de reden waarom ABN er zo slecht bij ligt? ING (-1,0%) heeft daarentegen last van een storing in het betalingsverkeer. Nee, het is voor de banken een dag om snel te vergeten.

(-1,0%) heeft daarentegen last van een storing in het betalingsverkeer. Nee, het is voor de banken een dag om snel te vergeten. Galapagos (-1,9%) werd op het slot nog even gedumpt. Dat terwijl het biotechbedrijf vanochtend met het goede nieuws kwam dat er voldoende patiënten zijn gerekruteerd voor een studie. Het gaat om een onderzoek naar idiopatische pulmonaire fibrose. Vergeef me dat ik niet weet wat dit precies inhoudt.

(-1,9%) werd op het slot nog even gedumpt. Dat terwijl het biotechbedrijf vanochtend met het goede nieuws kwam dat er voldoende patiënten zijn gerekruteerd voor een studie. Het gaat om een onderzoek naar idiopatische pulmonaire fibrose. Vergeef me dat ik niet weet wat dit precies inhoudt. ArcelorMittal (+2,0%) is de verrassende topper binnen de AEX. Normaal gesproken noteert het staalfonds op dit soort dagen bovenaan het lijstje bleeders. Vorige week verhoogde het bedrijf de staalprijzen.

(+2,0%) is de verrassende topper binnen de AEX. Normaal gesproken noteert het staalfonds op dit soort dagen bovenaan het lijstje bleeders. Vorige week verhoogde het bedrijf de staalprijzen. NN Group (-1,4%) krijgt een downgrade van Credit Suisse. Het aandeel gaat naar neutraal van opbouwen en naar €37 van €40.

(-1,4%) krijgt een downgrade van Credit Suisse. Het aandeel gaat naar neutraal van opbouwen en naar €37 van €40. Basic-Fit (+0,6%) sluit op een all time high.

(+0,6%) sluit op een all time high. ASMI (+1,7%) gaat als de brandweer. ASML (+0,2%) en Besi (-0,5%) kunnen dit tempo bij lange na niet bijbenen.

(+1,7%) gaat als de brandweer. ASML (+0,2%) en Besi (-0,5%) kunnen dit tempo bij lange na niet bijbenen. AMG (+2,0%) krabbelt langzaam uit het dal. Year to date staat de metaalspecialist met een plus van 5,3% in de top drie van de AMX. Maar goed, het jaar is nog jong dus mogen we nog niet te vroeg juichen.

(+2,0%) krabbelt langzaam uit het dal. Year to date staat de metaalspecialist met een plus van 5,3% in de top drie van de AMX. Maar goed, het jaar is nog jong dus mogen we nog niet te vroeg juichen. PostNL (-2,6%) werkt bij mij op de zenuwen. Wat hebben we een geduld nodig zeg.

(-2,6%) werkt bij mij op de zenuwen. Wat hebben we een geduld nodig zeg. Het is niet altijd feest bij Alfen (-3,8%).

(-3,8%). Neways (-8,2%) moet de verwachtingen voor de tweede helft van 2019 neerwaarts bijstellen. Beleggers gooien het aandeel in de kliko.

(-8,2%) moet de verwachtingen voor de tweede helft van 2019 neerwaarts bijstellen. Beleggers gooien het aandeel in de kliko. De aandelen Vivoryon (+14,6%) zijn vandaag niet aan te slepen. Misschien heeft het iets te maken met het bericht dat Morphosys en het Amerikaanse biotechbedrijf Incyte gaan samenwerken. Eerstgenoemde heeft een belang van 13,4% in Vivoryon.

(+14,6%) zijn vandaag niet aan te slepen. Misschien heeft het iets te maken met het bericht dat Morphosys en het Amerikaanse biotechbedrijf Incyte gaan samenwerken. Eerstgenoemde heeft een belang van 13,4% in Vivoryon. Beter Bed (+12,8%) profiteert van een koersdoelverhoging van ABN Amro. Het aandeel gaat naar €3 van €2,50, maar het houdadvies blijft intact.

Adviezen

Adyen: naar €776 van €695 en kopen - Citigroup

Air France-KLM: naar €11,50 van €11,20 en houden - Bernstein

ArcelorMittal: naar €18 van €25 en kopen - Bank of America

ASML: naar €310 van €265 en kopen - Citigroup

Beter Bed: naar €3 van €2,50 en houden - ABN Amro

Euronext: starten met kopen en €88 - Jefferies

Euronext: naar €85 van €81 - JP Morgan

ING: naar €11,80 van €11,60 en kopen - UBS

NN: naar neutral van outperform en naar €37 van €40 - Credit Suisse

Philips: naar €51 van €45 en kopen - Bank of America

Unilever: naar €62,83 van €57,38 en kopen - ING

De dag van morgen