TA: Uitbraken voltooid

Nu overal recente toppen breken, ligt de weg naar boven open. Lange termijn koopsignalen worden voltooid.

Op vrijwel alle grote westerse beurzen ontwikkelen zich positieve technische plaatjes uit het boekje. De lange termijn uitbraken van eind vorig jaar worden afgerond, nu ook de meest recente topjes breken.

De weg naar boven komt weer helemaal open te liggen. Mission Completed!

Misschien is het koopsignaal wel het belangrijkste koerspatroon uit de technische analyse. Elk koopsignaal ontwikkelt zich doorgaans volgens hetzelfde patroon en bestaat altijd uit drie fases (zie ook uitleg koopsignaal onderaan deze column):

Fase I: de uitbraak

Fase II: de bevestiging of pullback

Fase III: de hervatting

AEX voltooit uitbraak

De Nederlandse beurs is eind vorig jaar door de zware horde van 576-586 punten gebroken (fase I).

Daarna heeft de AEX het oude uitbraakniveau met succes teruggetest (fase II).

Nu ook het laatste topje onder druk staat, wordt het koopsignaal voltooid (fase III).

De AEX-index heeft ruimte voor een verdere stijging. Ons eerste koersdoel ligt op 644,00 punten (het berekend koersdoel). Zolang de steun op 581,02 punten (de bodem van 6 december 2019) intact blijft, handhaven we een positieve visie.







MSCI World index zet opmars voort

De MSCI World-index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, weet de stijgende trend te hervatten nu de toppen van 2018 en 2019 zijn gebroken.

De oude uptrend is weer opgepakt, waardoor verdere koersstijging mag worden verwacht.

Het eerste koersdoel ligt rond de weerstand van 2.600,00 punten (berekend koersdoel). Steun ligt rond 2.045,06 punten (de bodem van 7 juni 2019).







Wall Street hervat weg omhoog

De S&P500-index heeft de weg omhoog gekozen nu de voormalige barrière is gebroken. Hierbij is een verbetering opgetreden richting de weerstand van 3.500,00 punten (het berekend koersdoel).

Steun zien we rond 2.819,89 punten (de bodem van 16 augustus 2019).







Euro Stoxx 50 index voltooit koopsignaal

Het Europese beursgemiddelde heeft de stijgende trend hervat nu een tussenliggende weerstand is overwonnen. De Euro Stoxx 50 index krijgt hiermee ruimte voor een verdere koersstijging richting de weerstand van 3.900,30 punten (gevormd op 28 april 2008).

Steun ligt rond 3.600,00 punten (de bodem van 1 juni 2018).







Uitleg koopsignaal

Misschien wel het belangrijkste koerspatroon uit de technische analyse is het koopsignaal. Elk koopsignaal bestaat altijd uit drie fases:

Uitbraak

Bevestiging

Hervatting

Stap 1: de uitbraak

Stel de koers van een aandeel beweegt een tijdje zijwaarts en vormt een aantal toppen rond 110 (zie voorbeeldgrafiek onderaan). We weten in elk geval dat er rond 110 verkopers actief zijn geweest, want elke keer wordt rond dat niveau het herstel afgebroken. Beleggers nemen blijkbaar winst. We spreken daarom van weerstand rond 110.



Echter op gegeven moment, bijvoorbeeld indien het bedrijf iets positiefs bekendmaakt, breekt de koers boven de toppen rond 110. Dit is de eerste fase van een koopsignaal: de uitbraak. Dit bepaalt de richting, omhoog dus.



Onderzoek toont aan dat hoe hoger de omzetten zijn die de uitbraak en het koopsignaal begeleiden en hoe meer toppen worden gebroken, des te kansrijker het is dat de gekozen richting wordt doorgezet.



Uitbraken uit een zijwaartse tradingrange kunnen zowel opwaarts (koopsignaal) als neerwaarts (verkoopsignaal) optreden.

De statistieken geven aan dat verkoopsignalen betrouwbaarder zijn dan koopsignalen.



Stap 2: de bevestiging

Na een forse opleving wordt vaak (door speculanten en kortetermijnbeleggers) winst genomen. Indien de koers terugvalt, krijgen beleggers die de eerste rit en de uitbraak hebben gemist, een nieuwe kans om in te stappen.



Als er daarbij voldoende kopers zijn, zal de koers doorgaans een hogere bodem vormen boven de eerdere toppen rond 110.

Deze terugval is belangrijk, want als de nieuwe hogere bodem inderdaad op of rond 110 wordt gevormd, beschouwen technische analisten dit als een bevestiging van de eerdere uitbraak en het koopsignaal.



De verkopers van het eerste uur (die in de tradingrange rond 110 hadden verkocht) zullen hun foute beslissing dan inzien en alsnog op de pullback naar 110 instappen.

Onderzoek toont aan dat na een opwaartse uitbraak in 44% tot 65% van de gevallen een pullback optreedt. U krijgt dus vaak een tweede kans.



De waarschijnlijkheid dat een pullback optreedt is afhankelijk van het patroon dat is gevormd. Zo komen pullbacks bij hoofdschouderformaties met 65% het vaakst voor. Als handelaar beschouw ik pullbacks als een cadeautje van de markt.



Mocht de koers alsnog terugvallen onder de oude toppen (dus onder 110), dan spreken we van een failure of false move. De kans hierop is volgens onderzoek echter kleiner dan 15%.

Dat neemt niet weg dat risicomijdende beleggers die op de terugval willen instappen of bijkopen, er goed aan doen om stap 3 af te wachten.



Mijn stellige opvatting is dan ook dat elke uitbraak aangegrepen moet worden om in te stappen, hetzij bij de uitbraak, hetzij bij de pullback.



Een ander kenmerkend fenomeen is dat hoe hoger de pullbackbodem is, des te krachtiger het koopsignaal is. Zou op onderstaande voorbeeldgrafiek de pullbackbodem bijvoorbeeld op 112 of 115 liggen, dan is de volgende beweging waarschijnlijk zeer krachtig. Bij Tostrams noemen we dit katapult-bodems.



Een bijkomstig voordeel voor een technisch analist is dat onmiddellijk na de uitbraak boven 110, de stoploss al bepaald kan worden, namelijk net onder het uitbraakpunt. Hiermee kunnen we dus degelijk risicobeheer toepassen.



Stap 3: de hervatting

Het koopsignaal wordt voltooid zodra de koers weer opveert vanaf de laatste bodem (bij 2) en vervolgens opwaarts uitbreekt. Soms gebeurt dat nadat de correctieve fase (tussen de twee blauwe lijnen) opwaarts wordt verlaten, gemarkeerd bij punt 3 op de grafiek.



Anderzijds kan dat ook indien de koers boven de laatste top (bij X) uitbreekt.



In beide gevallen wordt de richting van stap 1 voortgezet. Je zou kunnen vaststellen dat de markt u drie kansen biedt om in te stappen:

de eerste keer indien de koers boven 110 breekt

daarna indien de koers terugvalt en wordt opgevangen door de oude toppen, dus een bodem vormt rond of boven 110

het laatste signaal treedt op indien de koers de correctieve fase verlaat

Onder de voorbeeldgrafiek van het koopsignaal staan een paar voorbeelden uit de praktijk. Voor alle duidelijkheid: stap 3 is in de recente consolidatie van de AEX-index nog niet opgetreden.