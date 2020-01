Experts verwachten weinig van 2020

De verwachtingen van beursexperts voor 2020 zijn laaggespannen. Dat blijkt uit de de maandelijkse expertenquête van Corné van Zeijl van Actiam. De gemiddelde prognose voor de AEX-index bedraagt 610,10 punten. Dat komt neer op een stijging van nog geen 1%.

De hoogste prognose die is afgegeven bedraagt 777 punten en de laagste 451. Maar liefst 41% van de respondenten verwacht dat de AEX aan het eind van het jaar op verlies staat.

De laatste keer dat de experts zo terughoudend waren was in 1999. Toen was trouwens net als nu sprake van een monetair beleid, maar dan vanwege de Millennium-bug, zo merkt Van Zeijl op.

Volgens hem gaan de meeste professionals komend jaar uit van een lichte rentestijging, wat natuurlijk geen wenkend perspectief is voor de aandelenmarkt. Bovendien zijn de koersen afgelopen jaar behoorlijk op de muziek vooruitgelopen, waardoor de koers/winstverhoudingen fors zijn opgelopen, van 11,9 naar 17,1.

De factoren die het sentiment in 2020 zullen bepalen zijn nagenoeg hetzelfde als in 2019: de Brexit, de handelsoorlog en een mogelijke rentestijging. Alleen de Amerikaanse presidentsverkiezingen kunnen aan het rijtje worden toegevoegd.

Optimisme voor januari

Het is wel opvallend dat het optimisme voor deze maand wel flink is gestegen. Maar liefst 44% verwacht een mooie stijging en slechts 20% een daling.

Van Zeijl wijst er wel op dat de beursexperts voor december ook al aardig positief waren en dat de AEX-index toen met 7 punten is opgelopen. Dat betekent dat als de voorspellingen uitkomen, we na januari al het leuks wel zo'n beetje achter de rug hebben.

Dit komt ook overeen met de verwachtingen voor het komende halfjaar: 35% verwacht een daling en slechts 25% een stijging.

Beursexperts zaten er in voorspelling 2019 flink naast

De experts die hebben deelgenomen aan de enquête van Actiam zaten er met hun voorspelling voor de eindstand van de AEX in 2019 flink naast, zo concludeert Van Zeijl. De gemiddelde prognose was 501 punten: nog geen 3% boven het slot van 2018. In werkelijkheid veerde de AEX met maar liefst 24% op.

De hoogste voorspelling voor de slotstand was 610 punten. De overige experts zaten dus te laag met hun verwachtingen, al zeiden de meeste respondenten toen wel dat ze verwachtten dat al het slechte nieuws wel in de koersen was verwerkt.

Hieronder ziet u het verschil tussen verwachtingen en uitkomst door de jaren heen:







Sommige beursprofessionals gingen vorig jaar ook uit van een rentestijging, terwijl de rente uiteindelijk eerder in omgekeerde richting bewoog.

Een schrale troost was wel dat aandelen de favoriete asset class van de experts waren:





Daar hadden ze achteraf gelijk in. De MSCI World index heeft in euro’s gemeten een totaal rendement van maar liefst 34% laten zien. Dat is een stuk hoger dan het rendement van wereldwijde obligaties (+16%), goud (+21%) en wereldwijd onroerend goed (+27%). Cash was zelfs goed voor een minnetje.

Aandelenkeuzes van 2019

Ook qua aandelenkeuzes zat de gemiddelde expert er flink naast. De floppers deden het overall zelfs beter dan de toppers: zij behaalden een gemiddeld rendement van 59,5%, tegen 49,1% voor de toppers. Maar Van Zeijl wijst erop dat dit vooral te danken is aan één aandeel dat zo'n grote klapper maakte, dat het beeld in één keer scheef werd getrokken: Altice Europe.

De individuele keuzes waren niet zo verkeerd. Zo stonden Galapagos en ASML bovenaan de toppers: een terechte keuze, gelet op hun koersstijgingen van respectievelijk 132% en 92%.

De beste expert van 2019 had Galapagos als topper gekozen en Arcelor Mittal als flopper. Er waren nog drie andere deelnemers met deze combinatie, maar de winnaar had ook de beste inschatting voor de slotstand van de AEX-index. Hij mag op 24 januari de beurs openen met een ferme gongslag.

Toppers 2019 Rendement Floppers 2019 Rendement Galapagos +131,5% Altice +228,3% ASML +92,3% ArcelorMittal -14,2% KPN +3,9% RELX +22,9% ING +12,6% Gemalto +1,1% Aegon +4,3%

Aandelenkeuzes voor 2020

Bij de aandelenselectie voor 2020 voert Adyen het lijstje met toppers aan, gevolgd daar ABN Amro, Aegon en op een gedeelde vierde plaats good old Shell en Ahold-Delhaize. De beursexperts hebben hoge verwachtingen van de nieuwe CEO van Aegon.

Van Zeijl vindt de keuze van Randstad als grootste flopper opmerkelijk. "Maar goed, dat aandeel is ondanks de econmische terugval met 36% gestegen. In dat opzicht is dat wel een logische keuze", meent hij.

Verder staan de veilige havens Wolters Kluwer en Unilever bij de floppers. Tot slot prolongeert ArcelorMittal zijn plek bij de floppers. Vorig jaar hadden de experts dat goed gezien, want de koers daalde met ruim 14%.

Toppers 2020 Saldo* Floppers 2020 Saldo Adyen 9 Randstad -12 ABN Amro 6 ArcelorMittal -7 Aegon 6 Unilever -4 Royal Dutch Shell 5 NN Group -4 Ahold-Delhaize 5 Wolters Kluwer -3

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.