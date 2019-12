2020: Trends en tips

Afgelopen weken gaf ik een aantal presentaties in het land. Uitgangspunt daarbij was de ietwat vreemde situatie op de beurzen van het afgelopen jaar. Aan de ene kant wordt de beurs gestuwd door de lage rente, terwijl aan de andere kant beleggers voortdurend de angst voor een recessie wordt ingepeperd.

De hamvraag is natuurlijk: hoe ga je daar mee om: veilig schuilen in de dure aandelen, of risico nemen met de goedkopere fondsen?

De handelsoorlog en de lage rente maken het allemaal erg ingewikkeld. Enerzijds worden beleggers min of meer gedwongen de aandelenmarkt op te gaan, anderzijds heeft de handelsoorlog tot gevolg dat bedrijven investeringen uitstellen en voorraden afbouwen.

In Duitsland bijvoorbeeld voelde de industriële sector dat als geen ander en dan hebben we het nog niet eens over de transformatie die aan de gang is in de voor Europa belangrijke autosector. Onderstaand ziet u een aantal sheets uit die presentatie met de bijbehorende uitleg.

Het afgelopen jaar

Eerst even terugblikken. Wat me dit jaar vooral opviel is dat er een groot verschil is ontstaan op de beurs tussen twee categorieën aandelen. Je kan er verschillende benamingen aangeven, maar laat ik zeggen dat er een groep 'zekere' aandelen is, en een groep 'onzekere' aandelen.

Je kan ze ook indelen naar dividend: de eerste groep geeft een laag, maar zeker dividend, de tweede een hoog, maar onzeker dividend.

Oppassen met dividend

Pas überhaupt op met dividend: dividendrendementen worden over het algemeen uitgedrukt als het VORIGE dividend, gedeeld door de HUIDIGE koers. Probeer er eerst maar eens achter te komen hoe duurzaam het dividend is.

Bij een aantal vastgoedfondsen is het hoge dividend niet houdbaar, net als bij ABN Amro bijvoorbeeld. Dat is helemaal niet erg, want de koersen zijn er ook naar, maar het is dus niet correct om die fondsen nu een dividendrendement van 8 a 9% mee te geven.

Divergentie

Het afgelopen jaar is dit steeds meer uit elkaar gelopen. Wanneer we kijken naar de Nederlandse markt, zien we in de eerste categorie bijvoorbeeld Unilever, Relx, WoltersKluwer en DSM.

Bij de twijfelaandelen zien we ook een heel arsenaal aan AEX-aandelen: de banken, verzekeraars, bouwers, staal- en grondstofaandelen, toeleveranciers aan de autosector...

Volgend jaar verder?

De vraag is wat beleggers hiermee moeten. Het antwoord is en blijft lastig. Enerzijds zien we dat spaarders die naar de beurs trekken voor een fatsoenlijk rendement van een procent of drie vooral in de eerste categorie beleggen.

Vaak gaat dat via ETF's, waarin uiteraard de sterker presterende aandelen de kar trekken: die hebben immers de zwaarste weging. Zolang de rente zo extreem laag blijft en de economie niet echt ontspoort, zie ik deze aandelen niet heel erg wegzakken.

Eén risico is er wel: ze moeten blijven leveren. Zie Unilever, dat met een omzetwaarschuwing kwam afgelopen week. Dat kan één keer, maar bij de volgende misser valt dan de hoge waardering niet meer te rechtvaardigen.

Speculatief interessanter

De tweede categorie is natuurlijk speculatief interessant. We vergelijken het met de koersen die we kenden en zien dat deze aandelen 'goedkoop' zijn. De beurs houdt van overdrijven (zie de koersval van Ahold richting €15 door Amazon); wanneer de brede markt iets even niet moet, gaat de bezem er flink doorheen.

Deze categorie heeft (soms) de trend tegen, krijgt te lijden van een eventuele recessie of heeft gewoon een verouderd business model. Onzekerheid over toekomstige kasstromen is de gemeenschappelijke factor.

Voordeel van de twijfel?

Bij het begin van een nieuw jaar is het verleidelijk de tweede groep het voordeel van de twijfel te geven. Als er geen recessie komt, de economie gewoon voorthobbelt en Trump geen rare bokkensprongen maakt, zou dat inderdaad goed kunnen.

Belangrijker is echter te kijken of de reden waarom ze zo laag staan wel valide is. Bij sommige bedrijven zit het tijdelijk tegen, maar soms hebben ze zelf nog niet door dat 'tijdelijk' gewoon een inleidende periode van permanent is.

Kijken naar langlopende trends is dus van het grootste belang, want bedrijven die nu nog een hoog dividend van 6 à 8% betalen kunnen in de toekomst zomaar hun bestaansrecht verliezen.

The trend is your friend

Er is gelukkig nog een derde categorie. Wat minder defensief dan de eerste, maar zonder de nadelen van de tweede categorie. Dividend is minder belangrijk (blijft een sigaar uit eigen doos) want het verdiende geld wordt ingezet voor verdere groei.

De trend waarin het bedrijf opereert gaat de goede kant op: de taart voor de hele sector wordt groter. Ook fijn. Het bedrijf moet wel een scherpe focus hebben en een uitgekiende strategie. En een sterk management.

Welke aandelen dit zijn? Namen en rugnummers doen er uiteraard toe, maar zijn niet het belangrijkste. Het gaat vooral om de trend waarin ze zitten, plus de unieke features die het bedrijf bezit. Hierdoor kan een bedrijf zich onderscheiden van de rest en kan het klanten aan zich binden.

Wat zijn die trends?

Die trends zijn op zich niet zo moeilijk te raden, kijk gewoon om u heen. Ik noem er een paar: klimaatverandering. vergrijzing, duurzaamheid, meer vrije tijd, technologische vernieuwing: binnen dit spectrum valt genoeg te kiezen en te ontdekken.

Gezondheid en vergrijzing

Een heel belangrijk thema is gezondheid en vergrijzing. Hoe meer welvaart, hoe meer we om onze gezondheid geven. We zijn in het Westen inmiddels zo verwend, dat we heel veel geld aan onze gezondheid kunnen uitgeven.

Iemand die nu geboren wordt, leeft gemiddeld 100 jaar. Dat houdt in dat er in de toekomst alleen maar meer geld naar de zorg gaat. Die zorg wordt wel slimmer en efficiënter ingericht. Technologie helpt daarbij. Een bedrijf als Philips is exemplarisch daarvoor: het ontwikkelt samen met ziekenhuizen allerlei apparatuur die daarbij behulpzaam is.

Dat geldt ook voor medicijnontwikkeling: de biotechsector is alive and kicking. Hoewel bijzonder risicovol, is het goed te onthouden dat investeerders die risicokapitaal steken in biotechbedrijven, (on)bewust ook meewerken aan een betere medische stand.

Basic-Fit tenslotte, onlangs bij Premium als kooptip gelanceerd, is een voorbeeld van een bedrijf met een uitgekiend plan dat inspringt op de toenemende behoefte bij ook jongere mensen om gezonder te leven. En recessieproof, want de sportschoolketen zit aan de onderkant van de prijsrange.

Klimaatverandering: Greta wijst de weg

Een ander thema waar de komende jaren veel geld heen gaat, is klimaatverandering. De Amerikanen houden de voet nog enigszins op de rem, maar als straks een Democratische kandidaat de verkiezingen wint, wordt dat anders.

Niettemin gebeurt er al heel veel op dit gebied: de elektrische auto is in opkomst en gaat vliegen de komende jaren. Dat vergt ook aanpassing van de infrastructuur. U kent ongetwijfeld Fastned, dat langs de snelwegen aan de weg timmert, maar van veel grotere importantie is dat straks echt óveral waar mensen tijdelijk hun auto neerzetten, laadpalen komen.

Bij de supermarkt, bij een restaurant, bij McDonalds, Ikea, op alle parkeerplaatsen van bedrijven, overal komen laadpalen waar elektrische auto's een uurtje kunnen stekkeren.

Een ander punt is dat bedrijven als Boskalis en het Belgische DEME (via CFE) nodig zijn om de gevolgen van het wassende water tegen te gaan. Dijkversterking, uitdieping van havens, ook daar gaat veel werk in zitten.

Ontspanning en vrije tijd

Ook qua vrijetijdsbesteding komt er meer ruimte en geld. We gaan toe naar een vierdaagse werkweek, terwijl de oprukkende technologie nieuwe mogelijkheden opent. Kinderen spelen geen Dr. Bibber meer, maar zijn aan het gamen. En dat blijft zich niet beperken tot kinderen, ook oudere generaties zullen eraan geloven.

Gaming is wel lastig te bespelen op de beurs: het beste is dan om een ETF te kiezen die de gehele sector dekt. Dat is bijvoorbeeld de VanEck ESPO, die belegt in een aantal E-sportsbedrijven. De grootste participatie daarin is overigens chipfabrikant Nvidia. Andere ETF's zijn de etf's met de illustere namen NERD, VIDG en HERO.

Facebook blijft het goed doen. Als alternatief voor Facebook, waar toch veel mensen klaar mee zijn omdat pa en ma er ook op zitten, is Instagram (van hetzelfde bedrijf) heel belangrijk. Facebook is vaak negatief in het nieuws, behalve als de kwartaalcijfers langskomen: die laten keer op keer zien wat voor geldmachine het platform is.

Eenzelfde groeipercentage, of nog hoger, zien we bij het Chinese Alibaba. De Chinese markt groeit sterk en blijft dat doen. Daar kan een recessie tussendoor rollen, maar overall blijft de Chinese middenklasse uitdijen.

Technologie: blijft doorgaan

De laatste trend, als je al van een trend kunt spreken, is natuurlijk technologie. De technologische ontwikkeling gaat maar door: je zou denken dat alles nu wel zo'n beetje is uitgevonden, maar niets is minder waar. Er worden nog steeds nieuwe toepassingen bedacht.

Daarnaast is het uitrollen van technologische innovatie in bestaande toepassingen enorm disruptief. De grote techbedrijven hebben allemaal miljarden op de bank en besteden veel geld aan vernieuwing.

Daar hoort natuurlijk een heel breed scala aan namen bij, waarbij het lastig is precies de goede te vinden. Kansrijk zijn de grote chipbedrijven als Nvidia en Qualcomm, waar ook de uitvindingen gedaan worden. Alphabet heeft het afgelopen jaar wederom sterk gepresteerd en is nog steeds geen duur aandeel.

Er gaat daar zoveel geld naar allerlei innovatieve projecten dat de winstgevendheid min of meer verbloemd wordt. Maar de groeicijfers van Youtube, het videokanaal van Alphabet, zijn indrukwekkend en daar zitten mooie algoritmes op die de kijker steeds langer aan boord houden.

Conclusie

Beleggen is aan de ene kant heel eenvoudig, maar de vreemde rentemarkt maakt dat er op dit moment op de beurs rare dingen gebeuren. 'Veilige' aandelen worden peperduur terwijl cyclische aandelen vergeten worden. Dat zet beleggers voor een enorm dilemma. De veilige aandelen zullen het goed doen zolang de rente laag is, mits ze blijven leveren.

Aan aan de andere kant hebben we de lastige cyclische aandelen. De voortdurende angst voor een recessie en gematigde economische groei maken ook deze categorie lastig om in te beleggen.

Beter is het daarom te kijken naar de onderliggende fundamenten van een bedrijf. Zit het in een goede trend die de komende jaren aan kracht gaan winnen? Dan is een recessie, mits het bedrijf uiteraard niet teveel schulden heeft, geen probleem. Sterker nog, dat wordt dan eerder een koopkans. De kunst is natuurlijk dat soort bedrijven tijdig te herkennen.