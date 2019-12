Nu 2019 ten einde loopt, kunnen we ons tijdens de feestdagen bezinnen op de vraag waar de beurs volgend jaar heen kan. Ik vraag het Mr Market.

Ik heb heel lang geleden mijn twee belangrijkste beleggingsregels geleerd:

1: De MARKT heeft altijd gelijk

2: Indien de markt ongelijk heeft, gaat regel 1 automatisch in werking.

De moraal hiervan is dat je nooit van Mr Market kunt winnen. Vroeg of laat word je altijd weer door de markt ingehaald.

Boeren, beleggers en de markt

Boeren demonstreerde deze week ook voor betere prijzen voor hun agrarische producten. Maar ook zij hebben te lijden onder de tucht van Mr Market. Doorgaans wordt de hoogte van de prijs voor een product op de markt bepaald. Is de prijs te laag? Dan is er waarschijnlijk te veel aanbod; mogelijk wordt er wel teveel geproduceerd. Bij te veel aanbod zal de prijs altijd dalen.

Is er krapte, het aanbod laag of wordt er te weinig geproduceerd, dan zal de prijs doorgaans stijgen. Dat is de economische wet van vraag en aanbod.

Boeren en beleggers hebben één ding gemeen, beide zijn afhankelijk van Mr Market. Beleggers volgen koersbewegingen van aandelen op financiële markten, terwijl boeren zijn gefocust op prijsbewegingen voor hun producten op agrarische markten.

Op deze aparte link tussen demonstrerende agrariërs en beleggers stuitte ik door het onderwerp Mr Market.

Wet van vraag en aanbod

Agrarische producten verschillen hierin niet van aandelen of vastgoed. Voor spruitjes, om maar wat te noemen, gelden dezelfde wetmatigheden als voor aandelen Philips. Dus ook al smaken de spruitjes fantastisch, zien ze er prachtig uit en vriest het buiten 20 graden, indien de markt wordt overspoeld met spruitjes, zal de prijs dalen. Dit is de wet van vraag en aanbod.

Dus boeren, ook al voelt het land sympathie voor jullie verlangens en eisen, de prijs van spruitjes en tomaten moet door Mr Market en niet op het Malieveld geregeld worden.

Waar gaat de markt heen?

Nu het jaar ten einde loopt, kunnen we ons tijdens de feestdagen bezinnen op de vraag of we nog een aandelen moeten blijven zitten en waar de markt volgend jaar heen kan.

Als belegger is het te veel van een eigen mening vaak fataal. Ben je negatief, dan zie je alleen maar beren langs de weg. Maar ben je positief, zoals ik, dan zie je alleen maar de zon schijnen.

In beide gevallen struikel je vaak over de markt, want die gaat toch altijd zijn eigen weg volgens de wet van vraag en aanbod. Daarom is de mening van Mr Market zo belangrijk.

Opschudden portefeuille

Nu de meeste beurzen doorgebroken zijn, is het aanbod (= verkoopdruk) boven de markten weg. Dit biedt een ideaal klimaat om de portefeuille op te schudden.

Ik ben positief, want de markt heeft een perfecte pullback voltooid. Wat waren de signalen (lees verder onder de grafiek)?





Signaal 1

Als we de lange-termijngrafiek van de AEX vanaf 2016 nemen, dan zien we goed wat de markt heeft gedaan. Tussen 2015 en 2018 bewoog de AEX in een uptrend en steeg de index van 375 naar 576 punten.

In de periode 2018-2019 maakte de AEX een pas op de plaats en is een consolidatie gevormd in de vorm van een Hoofd & schouder (zie uitleg onderaan). Deze consolidatie heeft de uptrend dus onderbroken.

Eind 2019 steeg de beurs door de tweejarige horde van 581-586. Dit gaf signaal 1 (op de voorbeeldgrafiek onderaan): het koopsignaal.

Signaal 2

Kort na de uitbraak heeft de beurs even getalmd, onder andere door onzekerheid over het handelsconflict tussen de VS en China. Maar de oude weerstand (a-b op de voorbeeldgrafiek) heeft de koersdalingen prima opgevangen.

Deze terugval vormde de feitelijke pullback. In de afgelopen weken is de koersval goed opgeveerd vanaf de oude horde rond 581 punten. Dit is signaal 2.

Signaal 3

Na een geslaagde pullback is het logisch dat weer een rally volgt, want beleggers die eerst de boot hadden gemist zullen nu alsnog instappen.

In de opleving die daaruit volgt wordt de laatste top (603) gebroken. Dit is dan signaal 3, de laatste kans om nog in te stappen.

Koersdoel 700

Daarna vertrekt de AEX, met 700 als ultieme koersdoel. Dit koersdoel berekenen we door de afstand tussen het hoofd (circa 115 punten) op tellen op bij het uitbraakpunt 586,50.

Een tussenliggend koersdoel ligt rond 644 punten. Dit koersdoel berekenen we door de afstand tussen de schouder rond 528,68 (circa 58 punten) op tellen op bij het uitbraakpunt 586,50.

Als stoploss voor deze positieve visie nemen we de bodem rond 553,85 punten. Zakt de beurs hieronder, dan breekt de opmars.

Uitleg (grafiek) uitbraak Hoofd & schouders met bullish pullback

Meestal biedt een uitbraak uit een Hoofd & schouder maar liefst drie koopmomenten aan, hieronder signalen genoemd.

Signaal 1: Een koopsignaal treedt op indien de koers de belangrijke toppen a en b breekt. Op de AEX zijn deze toppen in de periode 2018 en 2019 gevormd tussen 581 en 586,50. U kunt nu instappen.



Signaal 2: De terugval naar de oude toppen biedt een nieuwe (tweede) kans om aan boord te gaan. Deze terugval is de feitelijke pullback. Op de AEX lagen deze toppen in de zone tussen 581 en 586,50 punten.



Signaal 3: Tenslotte wordt ook het hoogste punt gepasseerd: uw derde en laatste kans om mee te doen. De trein is nu vertrokken. Op de AEX lag deze laatste top rond 602,50 punten.