Fondsenrondje: Inkoopmanagersdag

De AEX (+1,0%) heeft er zin in vandaag. Belangrijkste reden voor het goede sentiment is dat de Chinezen de extra importheffingen op Amerikaanse goederen voorlopig opheffen.

Het is een signaal dat het de goede kant op gaat met de handelsbesprekingen tussen de VS en China. Anderzijds is het niet de eerste keer dat importheffingen tijdelijk worden opgeschort.

Toch blijven markten het goede nieuws aangrijpen om de koersen hoger te zetten. Iets wat bij een bull market hoort. Het is simpelweg the trend is your friend.

Daar brengt een tegenvallende inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie (43,4 vs 44,5 verwacht) geen verandering in. Het cijfer is niet alleen slechter dan verwacht, maar betekent ook een verzwakking ten opzichte van november.

Een klein lichtpuntje is dat de PMI voor de dienstensector aardig blijft liggen op 52,0, maar dit was precies volgens de consensus.

Verder vielen de Franse inkoopmanagersindices gelukkig wel mee. Hetzelfde geldt voor de Chinese macro's die vanochtend vroeg lang langskwamen. Met name de detailhandelsverkopen (+8,0% MoM) zijn jaloersmakend. Kortom, de gemiddelde Chinees maakt zich totaal geen zorgen om het handelsconflict met de VS.

"Vopak favoriet voor 2020"

Vopak behoort met een plus van 1,5% tot de betere aandelen binnen de AEX. De analisten van Jefferies leveren hieraan een positieve bijdrage, aangezien zij het olie-opslagbedrijf op de favorietenlijst hebben gezet.

Volgens Jefferies gaat Vopak profiteren van nieuwe regelgeving, wat de markt op dit moment zou onderschatten. Daar komt bij dat Vopak volgens analist David Kerstens niet bovengemiddeld is gewaardeerd.

Andere aandelen die op de kooplijst van Jefferies staan, zijn Barclays, Novartis, Puma, Carlsberg en BP. Koop deze aandelen niet blind, want uit het verleden blijkt dat kooptips van grote zakenbanken op de lange termijn niet tot een outperformance leiden.

Brede markt

De AEX gaat 1,0% omhoog en daarmee presteren we aanmerkelijk beter dan de DAX (+0,5%) en CAC (+0,8%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 4,2% en noteert 11,2 punten.

De futures op Wall Street staan 0,3% in het groen.

De euro blijft stabiel en noteert 1,113 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,18%) en Duitse (-0,31%) rente dalen een basispuntje.

Goud (+0,1%) kruipt omhoog.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+0,6%) lopen licht op.

Voor bitcoin (-2,3%) daalt, net zoals PSV, verder af.

Het Damrak

De financials vallen wat tegen vandaag. ABN Amro (-0,3%) koerst zelfs als enige hoofdfonds in de min. Zowel dalende rentes als window dressing zouden hier weleens een rol in kunnen spelen.

(-0,3%) koerst zelfs als enige hoofdfonds in de min. Zowel dalende rentes als window dressing zouden hier weleens een rol in kunnen spelen. Het is mij een raadsel waarom Relx (+3,2%) en Wolters Kluwer (+2,5%) er zo goed bij liggen. Sowieso is het een geweldig jaar voor beide dataleveranciers. Year to date staat er een plus van 25% op het bord. Wat een resultaat voor deze defensieve havens!



(+3,2%) en (+2,5%) er zo goed bij liggen. Sowieso is het een geweldig jaar voor beide dataleveranciers. Year to date staat er een plus van 25% op het bord. Wat een resultaat voor deze defensieve havens! Galapagos (+0,1%) heeft het vandaag niet, maar daar zal niemand zich druk om maken. Het biotechfonds is dit jaar de absolute topper binnen de AEX, met een plus van 133%.

(+0,1%) heeft het vandaag niet, maar daar zal niemand zich druk om maken. Het biotechfonds is dit jaar de absolute topper binnen de AEX, met een plus van 133%. Afgelopen weekend bleek dat beleggingsfonds Invesco zijn belang in AMG (+2,7%) fors heeft verlaagd naar 3,92%. Dan weten we nu waarom de metaalspecialist er de laatste maanden zo slecht bij lag. OK, de resultaten zijn ook beroerd, maar zo'n grote verkopende partij helpt natuurlijk niet mee.

(+2,7%) fors heeft verlaagd naar 3,92%. Dan weten we nu waarom de metaalspecialist er de laatste maanden zo slecht bij lag. OK, de resultaten zijn ook beroerd, maar zo'n grote verkopende partij helpt natuurlijk niet mee. PostNL (+1,6%) heeft er zin in. Beleggers zijn lyrisch over het feit dat de post- en pakketbezorger Ad Melkert wil aanstellen als commissaris:)

