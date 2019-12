TA: AEX en Galapagos

De aandelenbeurzen blijven per saldo goed liggen ondanks de recente koersschommelingen. Iedere correctie wordt snel ongedaan gemaakt waardoor we nog altijd rond de hoogtepunten van het jaar noteren.

Hoewel we niet kunnen spreken van een authentieke eindejaarsrally, blijft het sentiment ook de laatste periode van het jaar positief.

Nu het einde van 2019 nadert, worden ook de top- en floplijstjes weer opgesteld. Terugkijkend op het afgelopen jaar is er één aandeel dat toch wel boven alle andere AEX-aandelen uitsteekt: Galapagos.

Na een vlak 2018 stond dit farmaceutisch onderzoeksbedrijf dit jaar flink in de belangstelling bij beleggers en werden er continu nieuwe koersrecords op het bord gezet. Hieronder bespreek ik het langetermijnbeeld van Galapagos, maar eerst nog even de AEX index.

AEX index test weerstand

De Nederlandse beurs is de afgelopen weken per saldo weinig opgeschoten. Hoewel de 600-puntengrens technisch geen waarde heeft, blijkt het toch een niveau waar veel beleggers naar kijken, al is het maar omdat de index daar de afgelopen weken omheen heeft gedraaid.

De AEX index is nog altijd met een proces van bodemvorming bezig boven de oude toppen van de afgelopen maanden. Na een snelle test van de oude toppenlijn is de index hard opgeveerd en wordt de weerstand van de toppen van november onder druk gezet.

Wanneer de index door weerstand 602,37 weet te breken, zal er ruimte vrijkomen voor een stijging richting 609,22. Het zal mij niet verbazen als dit niveau nog voor het einde van het jaar zal worden opgezocht.

AEX lange termijn

Ook het technisch beeld voor de lange termijn blijft positief. Na de doorbraak van de oplopende toppenlijn heeft de index een correctie laten zien waarbij de oude weerstandslijn is teruggetest. Als de hogere koersbodem wordt gerealiseerd, zal de pullback worden afgerond en kan er verder opwaarts worden gekeken.

Na het eerste tussenstation op 609 punten verwacht ik voor volgend jaar een grotere stijging richting hogere koersniveaus. De oude toppen uit 2000 vormen daarbij rond 700 punten het volgende doel.

Topper

Biotechbedrijf Galapagos is bij uitstek het best presterende AEX-aandeel van 2019. Met een stijging van ruim 150% laat het aandeel de rest ver achter zich. Door de positieve onderzoeksresultaten van hun geneesmiddel Filgotinib en de deal met Gilead heeft de koers continu nieuwe hoogtepunten op kunnen zoeken.

Na het vlakke koersverloop van 2018 is Galapagos begin dit jaar opwaarts uitgebroken. Deze uitbraak genereerde een koopsignaal en was het begin van een overtuigende stijging.

Ondanks dat het aandeel al meerdere berekende koersdoelen heeft doorbroken, blijft het technisch beeld positief. Fors hogere toppen en bodems wijzen op koopkrachtige vraag. Nu de koers boven de top van juli is gebroken, heeft de stijgende trend zelfs een nieuwe impuls gekregen.

Volgende berekende koersdoel ligt rond €215, maar gezien de kracht van de uptrend sluit ik ook hogere niveaus op voorhand niet uit. Zolang de koers boven de steun rond €164 noteert, handhaaf ik mijn positieve visie.

Galapagos maakt ook al enige tijd deel uit van de TA portefeuille van IEX Premium. Deze positie noteert inmiddels een rendement van ongeveer 100%.