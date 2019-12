Fondsenrondje: Gewoon doorgaan

De AEX (+0,1%) houdt dapper stand boven de 600 punten. Daarentegen moeten de Duitsers (-0,1%) en Fransen (-0,3%) wat terrein prijsgeven.

Het zou zomaar eens een rustige beursdag kunnen worden, want veel richtinggevend nieuws is er niet. Vanochtend was er alleen goed nieuws te melden vanuit Japan, dat in het derde kwartaal harder groeide dan verwacht.

De Japanse economie groei met 0,4% op kwartaalbasis, daar waar economen rekening hielden met een plusje van 0,2%. Het zorgt er helaas niet voor dat we de rally van de afgelopen dagen enthousiast doorzetten. Maar goed, wie het kleine niet eert, is het grote niet.....

Takeaway.com -3,0%

De grootste bleeder op het Damrak is Takeaway.com (-3,0%). De maaltijdbezorger is in een overnamestrijd verwikkeld met Prosus over het Britse Just Eat. Prosus verhoogde het bod met 4% naar 740 pence per aandeel, waardoor Takeaway.com waarschijnlijk genoodzaakt is om ook dieper in de buidel te tasten.

Het is geen publiek geheim dat het management van Just Eat liever in zee gaat met het bedrijf van Jitse Groen, maar aandeelhouders zouden daar zomaar heel anders over kunnen denken. Het bod van Takeaway.com is niet alleen significant lager dan dat van Prosus, maar is ook nog eens in aandelen.

Daarentegen is Prosus bereid de overnamesom volledig in cash te betalen. Dat geeft meer zekerheid dat het volledige bedrag ook wordt uitbetaald. Dat is bij een betaling in aandelen anders, aangezien de koers schommelt, waardoor de uiteindelijke overnameprijs hoger of lager kan uitvallen dan eerder gedacht.



Ondanks deze dip heeft het aandeel Takeaway.com het sinds de beursgang uitstekend gedaan. Inmiddels is de koers ruim verdrievoudigd.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en daarmee presteren we een tikje beter dan de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 4,3% en noteert 13,8 punten.

De futures op Wall Street staan zo'n 0,1% in het rood.

De euro klimt 0,1% noteert 1,107 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,17%) en Duitse (-0,31%) rente dalen twee basispunten.

Goud (+0,2%) krabbelt iets op.

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (-0,5%) geven na een serie goede dagen wat gas terug.

Bitcoin (-0,5%) blijft stabiel en koerst rond de $7.500.

Het Damrak

Op een relatief laag volume van 22.000 stukjes moet Adyen (-1,5%) wat terrein prijsgeven.

(-1,5%) wat terrein prijsgeven. Galapagos (+1,5%) zet voor de vijfde dag op rij een nieuwe all time high op het bord.

(+1,5%) zet voor de vijfde dag op rij een nieuwe all time high op het bord. Het is mij een raadsel waarom Flow Traders (+2,8%) er zo goed bij ligt.

(+2,8%) er zo goed bij ligt. Let vandaag even op Fugro (+4,3%). Op een hoog volume van 730.000 stukjes spuit de koers omhoog. Zoals iedereen weet staan er voor zo'n 32% aan shorts uit. Als deze worden gecoverd, kan het hard gaan.

(+4,3%). Op een hoog volume van 730.000 stukjes spuit de koers omhoog. Zoals iedereen weet staan er voor zo'n 32% aan shorts uit. Als deze worden gecoverd, kan het hard gaan. OCI (-2,1%) leek uit het dal te klimmen, maar daar is vandaag niets van te merken. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden.

(-2,1%) leek uit het dal te klimmen, maar daar is vandaag niets van te merken. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden. De aandeelhouders van Ajax (-3,1%) krijgen de bibbers nu AZ op drie punten is gekomen.

(-3,1%) krijgen de bibbers nu AZ op drie punten is gekomen. Aperam (+1,4%) lijkt licht te profiteren van een koersdoelverhoging van Jefferies. Het aandeel gaat naar €33 van €31 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+1,4%) lijkt licht te profiteren van een koersdoelverhoging van Jefferies. Het aandeel gaat naar €33 van €31 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Pharming (+1,8%) breekt door de €1,50.

(+1,8%) breekt door de €1,50. De knaller van de dag is Kardan (+41,3%). De Israëlische investeerder heeft een geldschieter gevonden voor zijn dochteronderneming Tahal.

