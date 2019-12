Slot: Heerlijk dagje

Vorige week leek er een saaie decembermaand op komst, maar niets is minder waar. De volatiliteit is helemaal terug. De AEX sluit uiteindelijk 1,4% hoger op een positief bericht over de handelsoorlog tussen de VS en China.

Bloomberg meldde vanochtend dat beide landen dichterbij een akkoord zijn gekomen. Prachtig nieuws, alleen is het de vraag hoe serieus we dit mogen nemen. Hoe vaak waren de hoge heren er wel niet bijna uit?

Maar goed, de markten bewegen op het nieuws dus dan moeten we het melden. Daar komt nog een stroom van beter dan verwachte inkoopmanagersindices bij. Met name de PMI's voor de Duitse- en Chinese dienstensector vielen behoorlijk mee. Beiden lieten een verbetering zien ten opzichte van oktober.

Dat geldt helaas niet voor de Amerikaanse dienstensector, die iets tegen viel. Hier staat tegenover dat deze PMI nog altijd op het hoge niveau van 53,9 noteert. Wellicht is dat de reden dat de beurzen niet omlaag gingen door dit cijfer.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor het ADP-banenrapport. Er kwamen veel minder arbeidsplaatsen bij dan verwacht (67K vs 140K), maar het gaat zo goed met de Amerikaanse arbeidsmarkt dat niemand zich hier druk om maakt.

Aalberts +3,6%

De investeerdersdag van Aalberts lijkt beleggers te bevallen. De industrieel dienstverlener verhoogt de omzetverwachting voor de komende drie jaar naar 3 tot 5% per jaar. Eerder ging het bedrijf nog uit van 3%.

Eerlijk gezegd behoort Aalberts tot de saaiste aandelen van het Damrak, maar dat is geen reden om er niet in te beleggen. Het bedrijf heeft een trackrecord waar je u tegen zegt. De afgelopen vijftien jaar heeft het aandeel maar liefst 530% gerendeerd.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Deze mooie outperformance is het resultaat van goed beleid. Ondanks Aalberts opereert in een relatief cyclische business, weet het bedrijf continu de opbrengsten te verhogen.

De eerste helft van dit jaar is een mooi voorbeeld. De Duitse automobielindustrie ligt op zijn gat, maar Aalberts weet onderaan de streep meer geld over te houden. Een puike prestatie.

Rentes

Het sentiment is goed op de financiële markten en dan is het niet zo gek dat de vergoedingen op tienjaars staatspapier in een brede lijn oplopen. Grootste uitschieters zijn de Amerikaanse- en Britse rente met een plus van zeven basispunten.

Brede markt

De AEX gaat 1,4% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de DAX (+1,2%) en CAC (+1,4%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 10,1% en noteert 14,1 punten.

De Amerikaanse indices koersen zo'n 0,7% in de plus

De euro klimt 0,1% en noteert 1,109 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,3%) moet het niet van dit soort dagen hebben.

Olie: WTI (+3,3%) en Brent (+3,2%) spuiten omhoog door het nieuws dat de olievoorraden zijn gedaald.

Bitcoin (+2,1%) maakt een aardige draai.



Het Damrak

Akzo Nobel (+2,3%) wordt op de kooplijst van Morgan Stanley gezet. Het koersdoel krijgt een opwaardering van €20 naar €105.

(+2,3%) wordt op de kooplijst van Morgan Stanley gezet. Het koersdoel krijgt een opwaardering van €20 naar €105. ArcelorMittal (+3,8%) is geliefd, omdat er weer eens een positief bericht langskwam over de handelsoorlog.

(+3,8%) is geliefd, omdat er weer eens een positief bericht langskwam over de handelsoorlog. Galapagos (+1,9%) sluit niet voor de eerste keer dit jaar op een nieuwe all time high.

(+1,9%) sluit niet voor de eerste keer dit jaar op een nieuwe all time high. Ahold (+0,2%) gaat komend jaar voor €1 miljard aan eigen aandelen inkopen. De markt reageert lauwtjes. Voor de analisten van KBC komt dit bericht niet als een verrassing.

(+0,2%) gaat komend jaar voor €1 miljard aan eigen aandelen inkopen. De markt reageert lauwtjes. Voor de analisten van KBC komt dit bericht niet als een verrassing. Randstad (+2,3%) profiteert van een kleine koersdoelverhoging van KBC. Het aandeel gaat naar €48 van €46 en het houdadvies blijft gehandhaafd.

(+2,3%) profiteert van een kleine koersdoelverhoging van KBC. Het aandeel gaat naar €48 van €46 en het houdadvies blijft gehandhaafd. Is dit het begin van een mooi herstel van OCI (+4,3%)? De analisten van Berenberg handhaven hun koopadvies voor de kunstmestproducent.

(+4,3%)? De analisten van Berenberg handhaven hun koopadvies voor de kunstmestproducent. Ook BAM (+3,7%) kruipt uit het dal. Maar goed, op dit soort dagen is zo'n type aandeel wel vaker in trek. Als het sentiment ook maar enigszins verslechterd, wordt de bouwer ook zomaar weer gedumpt. Kortom, één zwaluw maakt nog geen zomer.

(+3,7%) kruipt uit het dal. Maar goed, op dit soort dagen is zo'n type aandeel wel vaker in trek. Als het sentiment ook maar enigszins verslechterd, wordt de bouwer ook zomaar weer gedumpt. Kortom, één zwaluw maakt nog geen zomer. PostNL (+2,9%) maakt het verlies van de laatste dagen deels goed. Nog zo'n dag en er staat weer bijna €2 op het bord.

(+2,9%) maakt het verlies van de laatste dagen deels goed. Nog zo'n dag en er staat weer bijna €2 op het bord. Voor de aandeelhouders van Pharming (-1,4%) is het een dag om snel te vergeten. Dalen op een dag waarop vrijwel alles omhoog gaat, is wel het laatste dat we graag zien. Anderzijds is het biotechfonds dit jaar 90% opgelopen. Kortom, hierover klagen gaat dus wat ver.

(-1,4%) is het een dag om snel te vergeten. Dalen op een dag waarop vrijwel alles omhoog gaat, is wel het laatste dat we graag zien. Anderzijds is het biotechfonds dit jaar 90% opgelopen. Kortom, hierover klagen gaat dus wat ver. Vastned (-1,3%) is dit jaar met een verlies van 16% de bleeder onder de winkelvastgoedfondsen. Alleen Wereldhave (+0,6%) doet het met een min van 20% nog een tikje slechter.

Adviezen

Akzo Nobel: naar kopen van houden en naar €105 van €85 - Morgan Stanley

ASML: naar €280 van €240 en kopen - JPMorgan Cazenove

OCI: naar €24 van €26 en kopen - Berenberg

Randstad: naar €48 van €46 en houden - KBC

De dag van morgen