TA: Triple Screen Trading koopsignaal AEX

De Nederlandse beurs veert op vanaf de onderkant van het stijgende trendkanaal. Bovendien is de recente dip opgevangen iets boven de toppen van juli en oktober.

Hierdoor kan de AEX een succesvol pullbackscenario afronden, met een bullish (naar boven) gericht koopsignaal.

Het bovenstaande koopsignaal treedt op basis van ons Triple Screen Trading (TTS)-model op:

De belangrijkste trend van de AEX is opwaarts gericht (TTS I: 'Actie').

De correctie van de afgelopen week kenmerken we volgens TTS II als de 'Reactie'.

Tenslotte geeft test van het stijgende trendkanaal het laatste signaal (TTS III: 'Timing')

Onderaan deze column een uitgebreide uitleg van de TTS-benadering.

De Nederlandse beurs vormt in de recente daling een potentiële hogere bodem. Deze ligt zowel binnen de stijgende trend, als boven het niveau van de toppen van juli en oktober. Zolang de AEX boven deze voormalige toppen weet te blijven, oogt het technische plaatje positief.

Voor een hervatting van de onderliggende uptrend dient de AEX-index boven het laatste topje rond 602,37 (top van 19 november) te breken. Slaagt de AEX-index hierin, dan komt er ruimte vrij voor verdere stijging richting 609,22 (gevormd op 22 mei 2001). De volgende opwaartse koersdoelen daarna liggen rond 622 en 645.

Stijgende koersbodems geven aan dat er bij correcties nog altijd op hogere niveaus wordt ingestapt. Na de bodem op 528,68 (van 15 augustus) is de beurs elke keer op een hoger niveau opgevangen, wat tot nieuwe stijgende bodems heeft geleid. De eerste hogere bodem is op 26 augustus rond 538,74 gevormd, daarna een rond 553,85 op 3 oktober, en een rond 571,63.

Het technische beeld blijft prima, met een eerste beperkte horde rond 602,37 (top van 19 november). Een doorbraak van deze koerstop is noodzakelijk om de verbetering bevestigen.

Slimste

Dit is de laatste week van de 'Slimste Belegger 2019', de beleggingscompetitie van BNP Paribas Markets in samenwerking met IEX. Hierbij leert u alles over beleggen en handelen in Turbo's. Ik ben een van de vijf beleggingscoaches voor deze competitie.

Voor de Slimste pas ik de TTS-methode toe. Hieronder zal ik nogmaals mijn beleggingstrategie voor deze competitie uitleggen. Mijn strategie, evenals mijn tactiek, is al sinds jaar en dag gebaseerd op de Triple Screen Trading (TTS)-methode.

Triple Screen Trading (TTS)

TTS is een toegankelijke benadering van beleggen. Deze methode is altijd op zoek naar het moment dat alle (3) technische signalen in dezelfde richting wijzen. Voor de Slimste-competitie gebruik ik dezelfde strategie als voor de Tostrams-Turboportefeuille, die ik sinds 2006 beheer.

Hiervoor beoordeel ik, voordat ik een positie inneem, altijd eerst de actie (enkele maanden), de reactie (de afgelopen weken) en de kortetermijntrend (de afgelopen dagen).

Terzijde moet worden opgemerkt dat dit model voor een langetermijnportefeuille andere timeframes toepast, namelijk meerjarig (5 tot 8 jaar), lange termijn (2 jaar) en korte termijn (6 maanden).

In het Triple Screen Trading-model wordt dus schematisch het koersverloop van een aandeel in drie stukken verdeeld, om een gestructureerde technische beoordeling te maken.

Ik gebruik TTS om beleggingsbeslissingen, hieronder dus voor een turboportefeuille, te objectiveren en te ontdoen van gevoel en sentiment.

Screen I: Actie

Screen II: Reactie

Screen 3: Timing

Met TTS kan een belegger het risico van te vroeg instappen vermijden. Door af te wachten totdat alle drie trendrichtingen in dezelfde richting wijzen (dus omhoog), kan het instapmoment gevalideerd worden.