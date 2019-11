De beurzen hebben er vandaag zin in. Goed nieuws omtrent de handelsoorlog en meevallende inkoopmanagersindices vanuit Duitsland zetten de AEX 0,5% hoger.

De Chinese leider Xi Jinping liet weten werk te willen maken van een eerste fase van een handelsdeal. Hij zei er echter wel bij in te willen grijpen als dat nodig is. Dat mogen we zien als een dreigement voor als het akkoord er niet komt. Als een verrassing komt dat niet, want de Amerikaanse President Donald Trump zei gisteren bijna precies hetzelfde.

De belangrijkste reden dat de markten iets hoger staan, is de beter dan verwachte Duitse PMI voor de industrie. Deze kwam uit op 43,8, terwijl economen rekenden op 42,9. Nog altijd een ronduit beroerd niveau, maar er is sprake van enige verbetering.

Daarentegen vielen de inkoopmanagersindices voor de dienstensector allemaal wat tegen. Geen ramp, want de verschillen ten opzichte van de consensus zijn zeer beperkt. Daar komt bij dat de markten vooral letten op de PMI's voor de industrie.

Lagarde spreekt

Vandaag is de dag dat de kersverse ECB-voorzitter Christine Lagarde speecht bij de European Banking conferentie in Frankfurt. De kern van het verhaal is dat zij vindt dat Europese landen meer moeten investeren, zodat de groei wordt aangejaagd.

Dit verhaal horen we niet voor het eerst, want voorganger Mario Draghi zei precies hetzelfde. Niet voor niets hanteert de ECB een extreem lage rente. Niet alleen consumenten worden hierdoor gestimuleerd uitgaven te doen, maar hetzelfde geldt natuurlijk voor overheden.

Regeringsleiders moeten wel heel sterk in hun schoenen staan om het 'gratis geld' niet aan te pakken. Ook in Nederland zien we bijvoorbeeld de roep vanuit de bevolking groeien voor extra overheidsuitgaven.

ECB chief Christine Lagarde speaks of a new order in the world economy in debut speech https://t.co/gnl6JUHKil — CNBC (@CNBC) November 22, 2019

Brede markt

De AEX gaat 0,5% omhoog en daarmee blijven we achter ten opzichte van de DAX (+0,2%) en CAC (-0,4%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 1,2% en noteert 12,0 punten.

De futures op Wall Street koersen zo'n 0,2% in het groen.

De euro zakt 0,1% noteert 1,106 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,21%) en Duitse (-0,35%) rente dalen drie basispunten.

Goud (+0,5%) hervindt zich.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (+0,4%) blijven dicht bij huis

Bitcoin (-2,7%) is stuk.

Het Damrak

ArcelorMittal (+4,1%) profiteert van een goed bericht omtrent de handelsoorlog en een beter dan verwachte inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie.

De distributeur van chemicaliën verdient een koersdoelverhoging van de analisten van ING. Het aandeel gaat naar €67,80 van €65 en het advies blijft houden.

BAM (+2,3%) mag aan de slag met de renovatie van de parkeergarage bij de Arena. Als dat maar goed gaat.

Basic-Fit (+2,5%) noteert op de hoogste koers ooit. Gisteren verhoogden de analisten van KBC het koersdoel voor de sportschoolketen.

Cabinevakbonden dreigen met stakingen bij KLM, maar daar hebben beleggers lak aan. Air France-KLM vliegt 2,5% omhoog.

Accsys (+2,2%) gaat goed, al is het volume van 1.100 stukjes bijzonder laag.

B&S Group (+0,7%) probeert te herstellen. Gisteren kwam de IEX Beleggersdesk langs met een advieswijziging. B&S Group: Onbekend maakt onbemind #B&SGroupSA https://t.co/WLo2xT6fAZ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 21, 2019

Het is niet altijd feest met Ajax (-1,0%). Na een serie van positieve beursdagen, doet het aandeel een stapje terug.

Kendrion(-1,2%) heeft €31,1 miljoen opgehaald met een emissie. Institutionele beleggers kochten 1,6 miljoen stukken tegen €19,50 per aandeel. Flitsemissie Kendrion #Kendrion https://t.co/DETTu68y3q — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 22, 2019

